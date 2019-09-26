FİNANS

Kamu bankalarından otomotive özel kredi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

3 kamu bankası otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı.

Kamu bankalarından otomotive özel kredi

Kamu bankaları, otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek ve ticari araçlar için 18-60 ay arasında yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak.

KAYNAK:AA

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