Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti: İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yeni saati!

Son dakika haberine göre, kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi. Yapılan açıklamada kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenlediği belirtildi. İşte kamu bankalarının yeni çalışma saatleri...

KAMU BANKALARININ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

AA



