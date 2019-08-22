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Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı. Kamu işçisine 2019 için yüzde 8+4 zam verilecek, 2020 için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı verilecek.

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

HAK-İŞ ile hükümet anlaştı. 2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek. 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine 150 liraya kadar iyileştirme yapılacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladı. Bakan Selçuk, "2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün işçi kardeşlerimiz ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Bakan Selçuk toplantıda şunları söyledi:

“Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler. 2020 yılı için ise; ilk altı ayda yüzde 3 oranında ve ikinci altı ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Protokol kapsamında, brüt 3.500 Liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına; brüt ücret 3.500 Lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. 2019’un ilk altı ayında yüzde 8 oranında, ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçilerimiz Ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı.”

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Anahtar Kelimeler:
hak-iş Çalışma Bakanı zehra selçuk zümrüt

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
emeklıyede 50 lıra zam yaparlar ınsanlarla dalga gecıyorlar babama 1160 lıra emeklı maası baglandı sankı yaslılık aylıgı verıyor ulan ıssızlık maası 1000 lıra olmus yazık emeklılere nasıl bir hukumet bu anlam veremıyorum artk
Devlete teşekkür ederiz
sattılar işçileri yine
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