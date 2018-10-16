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Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2018 10:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık tarihinde yapılacak

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Söz konusu ödemelerin 17 Ağustos’ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar.

BİN 83 LİRA ÖDEME

İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.

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Anahtar Kelimeler:
kamu çalışanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşeron kadro

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