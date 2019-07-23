FİNANS

Kamu-Sen zam teklifini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Kamu-Sen zam teklifini açıkladı

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

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Kamu-Sen zam

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
5+5 4+4 yüzde 1 refah payına imza atarlar
peki bundan şeyin haberi var mı? zammın?
zor bu hukumet vermez
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