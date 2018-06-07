Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak" açıklamasını yaptı.
Ağbal, "Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bayram girmeden önce maaşlarını almış olacak" dedi.
14 Haziran Perşembe günü Ramazan Bayramı Arifesi, 15 Haziran Cuma günü ise bayramın birinci günü. Yani memurlar maaşlarının arifenin hemen öncesinde almış olacaklar.
Ayrıntılar geliyor...
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