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  4. Kamuda yaklaşık 11 bin görme engelli istihdam edildi

Kamuda yaklaşık 11 bin görme engelli istihdam edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı 281 bin 439 görme engellinin bulunduğu Türkiye'de, 2019 itibarıyla kamuda istihdam edilen görme engellilerin sayısı 10 bin 765 oldu - Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri aracılığıyla 4 bin 548 kursiyere mesleki eğitim sertifikası veren Bakanlık, bu yıl "Görme Engelliler için Dijital Dönüşüm Çalıştayı" yapacak

BURCU ÇALIK - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, kamuda istihdam edilen 55 bin 196 engellinin 10 bin 765'ini görme engelli vatandaşlar oluşturdu.

AA muhabirinin 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla derlediği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca görme engelli vatandaşlar için erişebilirlik düzenlemelerinden rehabilitasyona ve istihdama uzanan birçok alanda çalışma yürütülüyor.

Bakanlığın Ulusal Engelli Veri Sistemi'ndeki 2,5 milyon engelliden 281 bin 439'u görme engelli olarak kayıtlarda yer alıyor.

Türkiye'de 2019 itibarıyla kamuda istihdam edilen 55 bin 196 engelliden 10 bin 765'i de görme engellilerden oluşuyor.

Bakanlık, görme yetisini ileri derecede veya tamamen kaybetmiş bireyler için İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Ankara Yenimahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim ve rehabilitasyon programları yürütüyor.

Görme engellilere bu merkezlerde 6 ay süreyle, başkasının yardımına ihtiyaç duymaksızın bağımsız yaşama ve hareket teknikleri konusunda eğitimler veriliyor, sosyal hayata uyumları ve psikolojik açıdan rehabilitasyon hizmeti sağlanıyor.

Rehabilitasyon merkezlerinde görme engelliler mesleki açıdan da destekleniyor. Merkezlerde 4 bin 548 kursiyer mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalandırıldı.

- "Görme Engelliler için Dijital Dönüşüm Çalıştayı" yapılacak

Bakanlık öncülüğünde 2020'nin ilk yarısında "Görme Engelliler için Dijital Dönüşüm Çalıştayı" yapılması planlanıyor.

Çalıştayda, görme engellilerin eğitimi ve sosyal hayatlarında bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri açısından büyük önem taşıyan yeni teknolojiler ele alınacak.

Öte yandan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirmeler, 9 Ocak Perşembe günü düzenlenecek törenle açıklanacak.

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