FİNANS

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak’ın imzasıyla tüm kamu kurumlarının araç envanteri çıkarılıyor. Araçların sınıfları düşürülüp sayıları azaltılacak. Türkiye’de üretilenlerin kullanımı zorunlu olacak

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Hükümet, devlet harcamaları ve mali disiplini kontrol altında tutacak tarihi bir adım daha attı. Milyonlarca vatandaş altınını, dövizini bozdurarak ülkesine sahip çıkarken devlet de her alanda kemer sıkma kararı aldı. Tasarruf önlemleri kapsamında çok sık gündeme gelen kamu araçları ile ilgili kapsamlı çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın imzasıyla tüm kamu kurumlarına bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT'ler ve belediyelerden sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterleri istendi.

ENVANTER ÇIKARILIYOR

Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği öğrenildi. Berat Albayrak imzalı yazıda, tüm kamu kuruluşları, bakanlıklar, belediyelerden ve Kit'lerden 14 Eylül'e kadar gerekli listeyi göndermeleri istendi. Böylece ilk defa kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak.

ÖNCELİK YERLİ ÜRETİM

Bakan Albayrak'ın bütçede başlatılan tasarruf hamlesine 2019'da da devam edeceklerini açıklamasının ardından, belli alanlardaki harcama alışkanlıklarında kurallar getirilecek. Kamu araçları öncelikli konu olarak ele alınırken, araçların hem sınıfları düşürülecek hem de araç sayıları azaltılacak. Bütün kurumlar ve belediyelerde Türkiye'de üretilen araçların kullanılması zorunlu hale gelecek.

35 MİLYARLIK TASARRUF

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı ekonomide yeni modelin önemli ayaklarından birini de 35 milyar liralık tasarruf ve gelir artırıcı önlemler oluşturdu. Bakan Albayrak, yılın geri kalan bölümünde bir süredir üzerinde çalışılan tasarruf ve gelir artırıcı önlemlerle, faiz dışı fazlanın 5 milyar liraya yükseleceğini açıklamıştı. Yılın bundan sonraki aylarında iç borç çevirme oranının yüzde 100 olması, bütçe açığının ise yüzde 2'nin altında kalması hedefleniyor.

İHRACATA DESTEK ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "TİM Yönetim Kurulu ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İhracatı artırmaya yönelik politikalarımız kapsamında görüş alışverişinde bulunduk. Yeni dönemde daha etkin bir yapıya kavuşturacağımız Eximbank ile ihracatçılarımıza desteğimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.(Sabah)

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemiAB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi
RBS, İngiltere'de 54 şubesini kapatacak RBS, İngiltere'de 54 şubesini kapatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamu luks araç tasarruf berat albayrak

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

TÜİK açıkladı: Türkiye en çok hangi ülkeden göç aldı?

TÜİK açıkladı: Türkiye en çok hangi ülkeden göç aldı?

Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın' CEO’su belli oldu! İşte o liste

Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın' CEO’su belli oldu! İşte o liste

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Okuyucu Yorumları 51 yorum
Once kiraladiginiz vergi daierleri binalari basta olmak uzere butun tasinmaz ve arac kiralamasi ile yandaslarinizi zengin etmekten vazgecin.
itibarın tasarrufumu olurmuş canım yalan haber.
Şu saltanata bal ya!! Millet aç, bunlardaki israfa bakın
önce saraydan ve eskı cumhurlardan başlasanızya görelım
Lüks araçlara son ise şayet bu gördüğümüz mercedes, audi, wolwagenler yerli üretim mi?
@007fatihname o dediğin arabaları sıradan araba sayıyor bunlar
BU ÜLKEYE FAYDASI OLAN İNSAN NE EMEKLERLE YORULUP KAZANIYOR AMA NEKADAR ZARARLI İNSAN VARSA BOLLUK VE REFAH İÇİNDE YAZIK !!!!!!!!!!!
araç sayısı azaltılacak yerli üretim araçlara ağırlık verilecekmiş.şimdi millet diyordur helel olsun bakana bak nasılda yerli milli.soruyorum yerli araç üretmeye başladık mı acaba_?
boş işler.siz önce gereksiz harcamaları sonlandırın.
iki senede cevap gelmez.
GERÇEKTEN DOGRU TESPİT..UYGULANABİLİRSE
Uygulama güzel olur ama önce siz kendinizden başlayacaksınız,bu ülkede cumhurbaşkanların o kadar arabası yoktu 1 tane makam 2 tanede önde ve arkada hem koruma hem eskort arabası olurdu,şimdi c.b nın ordu gibi araç konvoyu var,mesela ordan başla 1 tane zırhlı araç makam 2 tanede koruma aracı tamam eskort araçları polisin var hadi bakalım başkada tasarrufa görelim,sonra yurtdışında ki sermayelerinizi getirin bunları yapın bu ülkenin tamamı sizi yönetime getirir bundan eminim,adil yönetin bu ülkenin %100'ü sizi herdaim iktidar yapar emin olun
Tamam dolar indi cok büyük bir hamle :)))
Hani çerez parasıydı.Gerekirse helikopter alırdın.
birazda böyle şeyler yapın..hep vatandaş mı sıksın kemerleri..alınan makam araçlarına azami 200 bin tl sınırı da getitirseniz güzel olur..biz milletiz 30 bin tl'lik arabaya binemiyoruz vekilimize 200 bin tl'lik araba çok bile..
Ya bitti o iş.bitirdiniz ulkeyi.caldiklarini geri koyarsaniz belki duzelir durum.kendiniz calip millete tasarruf yaptirirsaniz yine sifirsiniz
tosuncuk ; kendi bindiğiniz araçalarda da yerli üretime(hangi araç yerliyse,o da merak konusu)geçilecek mi . bir yerden bir yere gittiğinizde peşinize taktığınız onlarca araçların konvoy yapmasını engelleyecekmisiniz ? ankarada ki saray küçük mü geldi ki ikinci saray yapılıyor ? halk bankasından kime kaç milyon doları ucuza verdiniz? açıklayacakmısınız. sizden ala lüks,gösteriş ve koltuk sevdalısı varmı ki ??? yav ne den söz edip ne den söz etmiyecez , neyiniz düzgün ki ...
kimse iplemez bunu herkez biner lüks makam araçlarına... yalandan bölge müdürlerine bile özel araçlar tahsis edilmiş ne gerek var herkez işine kendi aracıyla yada otobüsle minibüsle gitsin işine...
neden saltanat sürmek varken halk yerine göre çeker cefasını siz gezmeye devam edin lüx araçlarla ziyaretlere gidin keyfi olarak
HER KRİZ DÖNEMİNDE KAMU ÇOK GENELGE GÖRMÜŞTÜR. AMA MAALESEF HEPSİ KAĞIT ÜZERİNDE KALMIŞTIR. SİYAH PLAKA ARAÇLAR PAZARLARDA ALIŞ VERİŞ ARACI OLARAK KULLANILMAYA DEVAM ETMEKTEDİR VE EDECEKTİR.
Akbil verin en iyisi kemer sıkma zamanı
erdoğan EGEA'ya binecekmi ?
adamsin sonunda bizi duyan birisi cikti butun makam arabalari turkiyede uretilen olsun adamlar 1.5 milyonluk arabalara biniyor belediye baskanlarinin yarximcilari son model passatlara biniyor hepsi kiralik yakitini devlet veriyor bu nasil is klio la gitsinler bakalim gorelim havalarini
çoook geç kalınmış bir adım.
hah ha hah ha tasarrufmuş daha yeni değilmi saraydaki ziyafetler hemde reisilerinin dediği gibi hem milli hem dini yiyecekler peki bu adamlara uçak helikoptermi temin edeceksiniz korumaları eskortları ne yapacak önce senden ve saraydan başlayın bakalım sokakta simit satan yırtık ayakkabıyla gezenin bez topla oynayanın tasarrufu saraydaki ziyafette belli oluyor mütevazi bir yemekti hah ha hah ha sahi bir miktar suriyeli afganlı sarayda niye misafir edilmiyor
ÖNCE KENDİ SALTANATINIZA SON VERİN...
önce saraydan başiayın,koruma ordusunu indirin,saray yelekli davetlerini bırakın,uçakları satın,3 tane kalsa yeter,sarayları,yenilerini,satın,yani önce kendinizden başlayın
Beklediğim haberdi; geri kalan savurganlığında frenlenmesi gerek.
Önce vatandaşın cebini dolduralım lutfen
komediye bak sen ya arkadaş. yeni mi geldi aklınız başınıza? sarayda ne gibi tasarruf önlemleri alacaksınız bakalım. yada alacak mısınız? 16 yıl yediniz sömürdünüz vatandaşın alın yerini şimdi tasarruf yapacakmışsınız falan filan. önce yediklerinizin hesabını bir verin bakalım
herhangi bir kurum müdürünün öyle özel harcamaları oluyor ki özel kuruyemiş bile aldırıyorlar devletin parasıyla, makam araçlarına sıra gelene kadar ooooo.....
Belediyede çalışan normal müdürün altında dahi araç var gösterişten başka bişey değil adam zaten çalışıyor aracı versen de dibine vermesen de çalışacak gerek yok geç kalınmış tasarrruf
sanırım bu tasarruf sizlere değildir sayın bakanım...polis,itfaiye,ambulans vs gibi önemli kuruluşların arabalarınadır...makam arabaları yine devam...
hele şükür
gerçekleştirirseler hoş olur yerli milli şart
Ankara daki saray,Marmaris teki saray ve Malazgirt teki saray,bunlar dahil mi? yav biz acımızdan ölüyoz,adamlar mersolar,saraylar...Lafa gelince israf haram...
yetmez saraylar , uçaklar, kiralık binalar vs. vs.
deniz bitti...kasa tam takır..yandaşlarınıza bu ülkeyi peşkeş çektiniz...y.i.d modeliyle. geçiş garantili,hasta garantili köprüler hastaneler yaparak geleceğimizi yandaşlarınıza ipotek verdiniz..sözü fazla uzatmıyım bu ülke vatandaşı olarak bizi bu duruma getirenlere hakkımız haram zıkkım olsun..
Devlet vergı daıresi gıbı binalarda kira öduyo bu bınalara 1 sene verılen kira parasıyla bina dikilir
BU LÜKS ARAÇLARI ALMANYA ÜRETİYOR AMA NE YAZİKKİ BİZİM ÜLKEDE DAHA FAZLA MAKAM ARACI SAYISI VAR ALMANYA YA KIYASLA :((
hadi görelim bakalım bakanından milletvekilinden bürokratından müdüründen hepsinin altından alın arabalarını verin siena linea egea clio megane görelim bakalım yapabilecekmisiniz müdüründen başlayarak kendi özel işini bile devletn tahsis ettiği araçla hallediyor ailesini gezdiriyor bunlara bi yasak getirin takip cihazı takın görev haricinde kullandığı an hem görevden alın hemde parasını alın . Evet bizi yönetenler HZ ÖMER gibi olmazsa bu vatan kalkınamaz.
bizim hakkımız , HARAM ZEHİR ZIKKIM OLSUN ...!!!!!
Diğer Haberler
Sanayi Bakanlığı 29 ithal ürün için toplatma kararı aldı

Sanayi Bakanlığı 29 ithal ürün için toplatma kararı aldı

AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi

AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi

RBS, İngiltere'de 54 şubesini kapatacak

RBS, İngiltere'de 54 şubesini kapatacak

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

Destek ve önlem paketi hayata geçiyor

Destek ve önlem paketi hayata geçiyor

Türk Tekstilinin Boyarmaddede Yurtdışı Bağımlılığı Azalıyor

Türk Tekstilinin Boyarmaddede Yurtdışı Bağımlılığı Azalıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.