FİNANS

Kamuya 20 bin kişi alınacak! İşte alım yapacak kurumlar

13 Mart 2018 09:35

Kamuya kesin olarak 20 bin 239 kişi alınacak. Başvurular başladı.İşte alım ilanına çıkan kurumlar...

Kamuya 20 bin kişi alınacak! İşte alım yapacak kurumlar

Kesinleşen 20 bin 239 memur alımı var. Alım ilanına çıkan kurumlar ise şöyle; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 549 kişi, Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) 10 bin kişi, Aile Bakanlığı 155 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin kişi, Gümrük Bakanlığı 40 kişi ve tüm kurumlara 2 bin 500 engelli personel alınacak.

 
YSK’nın alımına başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Zabıt katibi gibi kadro 2 yıllık, mühendislik gibi kadro da 4 yıllık üniversitese mezunu olmayı gerektiriyor. Ayrıntılı bilgi ‘ysk.gov.tr’de öğrenilebilir.
 
Polislik için KPSS’den 60, lisans mezununun ise 70 alması gerekiyor. Adaylar 23 Mart’a kadar Polis Akademisi ‘pa.edu.tr’ internet adresinden e-Devletşifresi ile ön başvurularını yapabilecek.
 
 
BAŞVURU BAŞLADI
 
Aile Bakanlığı’nın açık kadroları için başvuru ile ilgili detaylar, ‘aile.gov.tr’ adresinden öğrenilebilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel olarak; öğretmen, mühendis, pilot, güverte ve makine subayı alacak. KPSS’den 60 puanı bulunan adaylar başvurabilir. 18 ile 35 yaş arasında alımlar yapılacak. Başvurular başladı. İlgilenenler, ‘msb.gov.tr’den başvuru yapabilir.

BELLİ İLLER İÇİN
 
Gümrük Bakanlığı, 40 koruma güvenlik görevlisi, veznedar, ambar memuru, mütercim, kimyager, diyetisyen, teknisyen, tekniker ve mühendis alacak.
 
Alımlar Ankara, Bursa, Van, İstanbul, Mersin, Kocaeli, Edirne, Gaziantep, Şırnak, Ağrı ve Diyarbakır için olacak. KPSS’den 70 puanı olanlar başvurabilecek. Başvurular ‘gtb.gov.tr’ adresinden yapılacak.
 
MARTTA TAMAM
 
2500 engelli memur alımı için başvurular başladı. 16 Mart’a kadar sürecek. İlgili kurumların, engelli kadro talebi doğrultusunda, ilkokul ve ortaokul mezunu 329 kişi, lise mezunu 329, önlisans düzeyinde 531 ve lisans mezunu 1100 kişi alınacak. Başvurular, ‘osym.gov.tr’den yapılacak. Alımlar Mart sonuna kadar tamamlanacak.
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Okuyucu Yorumları7 yorum
  • 11 Oy
    akp li değilseniz boşuna başvurup vaktinizi harcamayın...
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  • 3 Oy
    cak,cak,cak,......
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  • 3 Oy
    torpil torpil referans bunlar mevcutsa iş garantili başvurabilirsiniz yoksa zamanınıza yazık
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  • 2 Oy
    KPSS nedir kardeşim nedir.Kaldırın atın şu saçma işi ya,adam üniversiteyi bitirmiş tekrar üniversite gibi sınava sokuyosun ..Saçma sapan şeyler..
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  • 0 Oy
    Hadi bakalım AKP'liler trafik gene hızlanacak,partiden onay alanın işi görülür ama AKP li değilsen iş biraz zor,listeler havada uçuşur, gün bu gündür eğer AKP bir tökezlerse işe girecem diye karşıdan bakarlar o zaman.
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  • 1 Oy
    Alınacakların toplamda 17bin kişisi polis, asker olarak alınacak. Üniversite mezunlarının asker polis olmaktan başka şansı kalmamış. Eskiden polis olmak için orta okul-lise mezunu olmak yetiyordu şimdi üniversite mezunu çaresizlikten polis oluyor. Kimse yanlış anlamasın polisliği küçümsemiyorum çok kutsal bir meslek. Ama hayatının hiçbir döneminde polislik olmayan birilerinin de çaresizlikten polis olması ne kadar sağlıklı...
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  • 1 Oy
    anca vasıfsız polis alınıyor
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