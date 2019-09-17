Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atanacak

Kore'de, Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık destanı yazan gazilerin yanında olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hayata geçirilen düzenleme ve yürütülen projelerle gazi ve yakınlarına verdiği değeri de ortaya koyuyor.

Bu kapsamda gazi ve gazi yakınlarının istihdamına öncelik veren Bakanlık, 8 bin 508 gazi ve gazi yakınının istihdamını gerçekleştirdi.

Daha önceki atamalarla toplamda 13 bin 345 gazi veya yakınının istihdamını sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül'de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 425 şehit yakını ve gazinin daha atamasını gerçekleştirecek.

'ATAMALAR ARTIK YIL İÇİNDE SÜREKLİ YAPILIYOR'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hükümet olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının haklarında sürekli iyileştirmeler yaptıklarını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi: