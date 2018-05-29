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Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Memurluk hayali kuranlara müjde! Kamu kurum ve kuruluşlarına 50 bin civarında memur alımı yapılacak.Hangi kurum kaç kişi alacak? 25 bin 635’i personel, 16 bini polis ve 7 bini mahalle bekçisi olmak üzere yaklaşık 50 bin kişi alınacak.

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

3.5 milyona yaklaşan işsiz sayısını azaltabilmek için başlatılan istihdam seferberliği kapsamında bir taraftan özel sektör diğer taraftan da kamu, sürekli personel alımı ilanı yayınlıyor. Son açıklamalara ve yayınlanan ilana göre devletin bir kaç ay içinde alacağı toplam personel sayısı, 48 bin 635’i buluyor. Bunların içinde polis ve bekçi alımları da var.

Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) internet sayfasında yer alan bilgilere göre; başta bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler, Diyanet, Spor Entitüsü ve Botaş olmak üzere çok sayıda kurum, alacağı personel sayısını ve şartları açıkladı. En fazla alımı, 14 bin 910 kişi ile Adalet Bakanlığı yapacak. İlanların detayları dpb.gov.tr adresinden takip edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
kamu memur alım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
seçim öncesi panik halinde plansız programsız oraya buraya devlet memuru sokuşturuluyor,sıkıştırılıyor ve bu büyük hatalar yüzünden özel sektörün yaygın üretim gücünü, küçük esnafın üreticiliğini ve ticaretini tüketmiş ve ticareti sadece avm ve holdinglere bırakmış olan hükumet,devletin eleman yükünü sürekli arttırarak seçimlerde oy hırsızlığı yapmayı planlıyor. yani hükumet eliyle, seçim yatırımı olarak devletin ekonomik yükü arttırılarak devlet hantallaştırılıyor. bunların ekonomiden anladıkları işte bu.abuk subuk adamlara kimlik ver oy kullandır, seçim de oy devşirmek uğruna devleti yok et.
DEVLET KAMUDA TASARRUFA GITMELİ
dikkatli seçelim kanı bozuk FETÖ sızmasın valla o kurumun altını üstüne getirir hain örgüt PKK dan daha tehlikeli biraz dikkatli seçelim kendini devletten hükümetten taraf gösterir sızar ondan sonra ayıkla pirincin taşını
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