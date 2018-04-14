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Kamuya 60 bin işçi alınacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde memuriyet vasfı taşımayanlar ve emekliliği gelenlerin ayrılmasının ardından kamuya şimdi 60 bin işçi alınacak.

Aç,ık yeni işçi alımlarıyla doldurulacak.

60 bin işçi alınacak

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900 binden fazla taşeronun kadroya geçmesinden sonra memuriyet vasfı taşımayanlar, emekliliği gelenler ayrıldı. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre şimdi kamuya 60 bin işçi alınacak. İşçilerin ücretlerine yüzde 60’ı bulan zam yapılacak.
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İşte Faruk Erdem'in haberinden konuya ilişkin detaylar...
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Türkiye devrim niteliğinde bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçirilmesi iki aylık bir süreçte tamamlandı. Süreç 2 Nisan itibarıyla bitti. Bu büyük operasyon sonunda 900 binden fazla çalışan kamu işçisi olarak kadroya geçti. Taşeron şirketlerle bağı kopan işçiler rahat bir nefes aldı. Maaş, izin, emeklik ve tazminatları garanti altına alındı. Böylece kamunun sırtında yük olan taşeron sorunu böylece büyük oranda çözüldü.
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ELEMAN AÇIĞI KAPATILACAK

ELEMAN AÇIĞI KAPATILACAK
Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde hem sınav hem mülakat hem de güvenlik soruşturmaları birlikte yürütüldü. Tabii burada memur olma sıfatı taşımayanlar elendi. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler de doğal olarak kadroya alınmadı. Ayrıca emekliliği gelenler, vefat edenler, kendi isteğiyle ayrılanlar da oldu. Sonuçta kamuda bir işçi açığı oluştu.
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Şimdi bu açık yeni işçi alımlarıyla doldurulacak. Ankara'dan aldığımız bilgilere göre ilk etapta 60 bin işçinin alınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bundan sonra artık taşeron sistemi olmadığı için yeni işçiler de kamu yani sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek. Bu arada bazı işçi alımlarının sözleşmeli statüde olması da düşünülüyor.
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Eğer bu formül uygulanırsa teknik personel için unvan "Büro görevlisi", yardımcı hizmetler için ise "Destek personeli" şeklinde olacak. Bundan sonra işçi alımlarında da yeni getirilen formül uygulanacak. Alımlarla ilgili duyurular ve yöntemlerle hangi kurumların işçi alacağı yakında açıklanacak.
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TAŞERON MAAŞINA ZAM

TAŞERON MAAŞINA ZAM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, genel idarelerde ve belediyelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilerin ücretleri ile mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerini de açıkladı. Buna göre detaylar şöyle:
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Günlük ücretlere 2018- 2020 döneminde her 6 ayda bir yüzde 4'er zam yapılacak.
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Aylık 3 çocukla sınırlı olmak üzere her çocuk için 25 lira çocuk, 30 lira da yakacak yardımı ödenecek. Fiilen çalışılan günlerde bir öğün yemek ya da 5 lira yemek bedeli verilecek.
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Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önce 75 lira bayram harçlığı ödenecek.
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Evlilik, çocuk eğitim, askerlik ve ölüm yardımı gibi ödemeler yapılacak.
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Fazla çalışma ücreti, normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek.
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Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan kişilere her bir gün için toplam 3 yevmiye verilecek.
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20.00-06.00 saatleri arasında çalışanlara (güvenlik görevlileri hariç) ücretleri yüzde 10 zamlı ödenecek.
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İş sözleşmesi İş Kanunu'nda belirtilen hallerde sona erenlere her tam hizmet yılı için 35 gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecek.
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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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