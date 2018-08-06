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Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı ile binlerce kişiye devlet kapısı açılıyor. Emniyet, Silahlı Kuvvetler ve Milli Eğitim için 67 bin 331 kişilik kadro açıldı. Yakında şartlar açıklanacak, başvurular başlayacak. İşte yeni açılacak kadrolar...

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeniden organize olan kamu kurumları gençler için kadro açacak. İlk etapta Emniyet, Silahlı Kuvvetler ve Milli Eğitim kadrolarına 67 bin 331 eleman alınacak.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı özellikle kadro bekleyen gençleri heyecanlandırdı. Özellikle yeni öğretmen ataması büyük sevinçle karşılandı. Önümüzdeki dönemde yeni kurumların da eleman ilanına çıkması bekleniyor. Ancak 100 günlük eylem planına göre yeni açılacak kadrolar şu şekilde oluşacak:

MİLLİ EĞİTİM: 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Bu öğretmenler sözleşmeli olarak görev yapacak. Atamalar KPSS ile olacak.

EMNİYET: Emniyette yeni polis alımları sürüyor. Bu kapsamda 3 bin polis amiri alınacak. Buna ilaveten 22 bin 500 polis memuru ve değişik illerde görev yapacak 7 bin bekçi alımı yapılacak.

JANDARMA: Jandarma güçleri de kuvvetlendiriliyor. Bu kapsamda 500 subay, 4 bin 156 astsubay ve 10 bin 175 uzman erbaş alımı olacak.

SAHİL GÜVENLİK:Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 44 subay, 98 astsubay ve 300 uzman erbaş alınacak.

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