Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeniden organize olan kamu kurumları gençler için kadro açacak. İlk etapta Emniyet, Silahlı Kuvvetler ve Milli Eğitim kadrolarına 67 bin 331 eleman alınacak.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı özellikle kadro bekleyen gençleri heyecanlandırdı. Özellikle yeni öğretmen ataması büyük sevinçle karşılandı. Önümüzdeki dönemde yeni kurumların da eleman ilanına çıkması bekleniyor. Ancak 100 günlük eylem planına göre yeni açılacak kadrolar şu şekilde oluşacak:
SAHİL GÜVENLİK:Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 44 subay, 98 astsubay ve 300 uzman erbaş alınacak.
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