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Kan merkezlerine 'çok tehlikeli' iş yeri sınıflandırması

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2019 13:35 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğle aralarında kan merkezi, kireç taşı ocağı ve düğün salonunun da bulunduğu iş yerlerinin tehlike sınıfları belirlendi. Tebliğle kan merkezlerinin faaliyetleri "çok tehlikeli" iş yeri statüsünde sınıflandırıldıç

Kan merkezlerine 'çok tehlikeli' iş yeri sınıflandırması

Aralarında kan merkezi, kireç taşı ocağı ve düğün salonunun da bulunduğu iş yerlerinin tehlike sınıfları belirlendi. Tebliğle kan merkezlerinin faaliyetleri "çok tehlikeli" iş yeri statüsünde sınıflandırıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kireç taşı (kalker) ocakçılığı "çok tehlikeli", tarım ve bahçecilikte kullanılan hava, sıvı veya toz atma, dağıtma, püskürtme ve iklimlendirme makinelerinin imalatı "tehlikeli", belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) ekmek, pasta ve unlu mamullerin perakende ticareti "az tehlikeli", belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) alkollü ve alkolsüz içeceklerin perakende ticareti "az tehlikeli", belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) tütün ve tütün ürünleri perakende ticareti "az tehlikeli", belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda, başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli ev aletleri perakende ticareti "az tehlikeli", belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazete ve dergilerin perakende ticareti "az tehlikeli", tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve perakende ticareti "az tehlikeli", tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yenilebilir katı ve sıvı yağ perakende ticareti "az tehlikeli", tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri perakende ticareti "az tehlikeli", tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik malzemeleri, el aletleri ile hırdavat perakende ticareti "az tehlikeli", deniz yolu yük nakliyat komisyoncuları ve brokerlarının faaliyetleri "az tehlikeli", oturacak yeri olan fast-food satış yerleri tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri "az tehlikeli" iş yeri statüsünde sınıflandırıldı.

Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri "az tehlikeli", başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri "az tehlikeli", düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi "az tehlikeli", öğütülmüş veya kaplanmış kalsit imalatı (madencilik kapsamında yapılanlar hariç) "çok tehlikeli", bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı "çok tehlikeli", bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu "çok tehlikeli", belirli bir mala tahsis edilmemiş büfelerde gıda, alkollü ve alkolsüz içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret "az tehlikeli", başka yerde sınıflandırılmamış belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret "az tehlikeli", tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta perakende ticareti "az tehlikeli", tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçük baş hayvan, canlı kümes hayvanı, ev hayvanı ve yemlerinin perakende ticareti "tehlikeli", tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı, süs eşyası, oyun, oyuncak, turistik ve hediyelik eşya perakende ticareti "az tehlikeli", tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile temizlik ürünleri perakende ticareti "az tehlikeli", oturacak yeri olmayan içli pide ve lahmacun fırınlarının faaliyetleri "az tehlikeli", oturacak yeri olmayan fast-food al götür tesisleri ve benzerleri tarafından sağlanan diğer yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri "az tehlikeli", çocuk kulüplerinin faaliyetleri "az tehlikeli", kan merkezlerinin faaliyetleri "çok tehlikeli" olarak belirlendi.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı iş yeri iş sağlığı ve güvenliği

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