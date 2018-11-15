Kanadalı şirket Neredennereye.com'u satın aldı

Satın alma, Neredennereye.com hisselerinin tamamını kapsarken; satın alma bedeli ise açıklanmadı.

Konuya ilişkin düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre, Neredennereye.com bu yılın ilk 10 ayında toplam 25 milyon ziyaretçiye hizmet verirken; 2019'da bu sayının 35 milyona ulaşması, cironun da 100 milyon liranın üzerine çıkması hedefleniyor.

Neredennereye.com 2015'te de Clickbus Türkiye ile gerçekleştirdiği birleşmenin bir parçası olarak 1.25 milyon euro yatırım almıştı. Şirketin daha önceki yatırımcıları arasında Rocket Internet and Ooredoo'nun oluşturduğu Asia Pasific Internet Group ile beraber Almanya merkezli Holtzbrinck Ventures ve Tengelmann Ventures da bulunuyor.

Satın almanın Busbud'ın uluslararası pazarlara açılma stratejisinin bir parçası olduğunu söyleyen Busbud CEO'su Louis Philippe Maurice, satın alma kararında Türkiye'nin çok güçlü yerel bir pazar olmasının yanı sıra Neredennereye.com'un güçlü büyüme rakamlarının etkili olduğunu söyledi.

Maurice, Neredennereye.com'un talep tarafında 2014-2018 arasında yaklaşık yüzde 500 büyüme yakaladığına işaret ederek, "Türkiye'nin 80 milyon nüfuslu hızla büyüyen bir yerel pazarın yanında; İstanbul, Antalya, Ankara ve Kapadokya gibi önemli bölgelere hitap eden ve yıllık 35 milyon turist çeken güçlü bir turizm sektörü var. Bu nedenle Neredennereye.com ile daha güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz" dedi.