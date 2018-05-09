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Kanal İstanbul’a Güney Koreli inşaat devi talip

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin mega projelerinden Kanal İstanbul'un yapımına Güney Koreli inşaat şirketi SK Engineering & Construction talip oldu.

Kanal İstanbul’a Güney Koreli inşaat devi talip

Güney Kore merkezli inşaat şirketi SK Engineering & Construction (E&C) Başkan Yardımcısı Seung Soo Lee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretinde söz konusu projenin gündeme geldiğini ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ülke olarak projeye destek vermekten mutlu olacaklarını açıkladığını hatırlattı.

Seung, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerde yer aldıklarını ve Türkiye'de deneyim sahibi olduklarını anlatarak, “Bu (Kanal İstanbul), hem değer hem de önemi bakımından çok büyük bir proje. Biz Türkiye’de ortaklarımızla beraber büyük projelere katılıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu proje ile ilgili davet etti ve bizim liderimiz kabul etti. Bize iş düştü demektir. Bizim Türkiye'de deneyimlerimiz var. Sadece projenin ayrıntılarının açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıntılar netleştikten sonra biz projeye önderlik etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos'un doğusunu takip eden yaklaşık 45 kilometrelik alanda yürütülen jeolojik ve jeoteknik araştırmalar sonrasında belirlenecek yöntem ve tekniklerle kanal açılacak. Böylece Karadeniz'i Marmara ve Akdeniz'e bağlayan güvenli alternatif bir su yolu oluşturulacak.

Kanal işletmesi için gerekli tesis ve yapılara ek olarak, projeyle entegre geliştirilecek yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, kanalın kazı çalışmalarından çıkacak malzemelerin depolanacağı adalar ve kıyı dolgu alanları da oluşturulacak. AA

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Anahtar Kelimeler:
Kanal İstanbul mega proje

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