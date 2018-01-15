FİNANS

Kanal İstanbul, geçtiği yerleri uçuracak

15 Ocak 2018 15:44

Kanal İstanbul Projesi’nin detayları belli oldu. Projenin geçeceği güzergahlar olan Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir’de gayrimenkul artışlarının yüzde 50 civarında seyredeceği belirtildi. Bununla birlikte projenin sadece Türkiye'den değil yurt dışından da yatırımcı çekeceği bildirildi.

Kanal İstanbul, geçtiği yerleri uçuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda ‘çılgın proje' olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin detaylar belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,  projenin güzergahını açıkladı. Bakan Arslan'ın açıklamalarına göre Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece Gölü’nden girecek ve Sazlısu Barajı’nın oradan Terkos Barajı’nın doğusundan Karedeniz’e çıkmış olacak. Projenin güzergahı da yaklaşık 45 km olacak.

Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının açıklanmasıyla beraber, değerine değer katması beklenen bölgelere gözler çevrildi. Bunların başında Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy yer alıyor. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ‘çılgın proje'yi “İstanbul'un değerine değer katacak” diyerek özetledi.

 


Kanal İstanbul Projesi'nin açıklanmasıyla beraber İstanbul'un yeni gelişme bölgesinin de tam olarak resmileştiğini söyleyen Özelmacıklı, “Aslında uzun zamandır kanalın yer belliydi ve bu güzergah hep öngörülüyordu. Şu anki güzergah çerçevesinde Küçükçekmece Gölü itibariyle Sazlıbosna Barajı üzerinden kanal kuzeye ulaşacak. Yaklaşık 45 km uzunluğunda olacak bu kanalla beraber bir çok yeni gelişme modelleri ve gayrimenkul alanları oluşacak. Bu alanlar içerisinde lojistik alanlardan tutun da kentsel gelişme alanları çerçevesinde yapılaşacak bir çok yer var. Bunlar da Türkiye ve İstanbul için önemli bir avantaj. Hatta bunun için yeni bir kıta oluşuyor diyebiliriz” dedi.

 

 

“BU SÜREÇ İÇERİSİNDE GAYRİMENKUL PİYASASI ARNAVUTKÖY BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOK HAREKETLİYDİ”

Kanalın, kuzeyde kalan bölgelerinde yükseklik nedeniyle denizin görülemeyeceğini söyleyen Özelmacıklı, “Oluşan yeni bölge çerçevesinde tabi ki kanalın güzergahlarında denize yakın yerler ya da deniz seviyesine yakın güzergahlar daha alternatiftir. Çünkü kanalın nispeten kuzeyinde kalan bölgeler yükseklik nedeniyle denizi göremiyor olacak. Daha çok Sazlıbosna Barajı'ndan sonraki bölümün kentsel gelişme alanında olmasını bekliyoruz. Bu süreç içerisinde gayrimenkul piyasası Arnavutköy başta olmak üzere Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde çok hareketliydi. Sadece Arnavutköy'de 2017 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 30 binin üzerinde gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bazen bu süreçlerde satanlar bile yeni yer alamadıkları için ya da o fiyata yer bulamadıkları için üzüntü yaşayabiliyorlar. Çok hareketli bir piyasa var bu da günümüz ilerledikçe değerini daha da netleştirecek” diye konuştu.

 



“GAYRİMENKUL PİYASASININ GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP”

Özelmacıklı, bölgenin kuzeyde yer almasının deprem açısından avantajlı konumunu gündeme getirdiğini aktararak “Tabi ki bölgenin yeni havaalanına yakın olacak olması, o bölgeye bir liman yapılacak olması ve hem kara hem de tren yollarını kesiştirecek olması nedeniyle bütün ulaşım çerçeveleri içinde kanal önemli bir güzergah olacak. Kanalın Küçükçekmece tarafından geçen bölgelerinde Marmara Denizi'ndeki gibi alt tüneller yapılacak. Diğer yerlerde ise üst köprüler yapılacak. Bu da İstanbul için nispeten yeni bir trafik oluşturacak diyebiliriz ama kanal projesi gayrimenkul piyasasının geliştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip olacak” şeklinde konuştu.

 

 

 
“ARTIŞLAR YÜZDE 50 CİVARINDA”

Bu proje konuşulmaya başladığından itibaren Arnavutköy'deki konutların yüzde 50 civarında yıllık artış sağladığını söyleyen Özelmacıklı, artışların bu seyirde devam edeceğini vurguladı.

YATIRIMCILARA UYARI

Özelmacıklı yatırımcıları şu şekilde uyardı: “Yatırımcılar bu bölgede SİT alanında kalan yerlere, kamulaştırılacak alanlara, baraja yakın yerlere ve reverz yapı alanı içinde kalacak olan noktalara mutlaka dikkat etmeliler. İşlemlerini profesyonel emlakçılara danışarak yapmalılar.”

“PROJE YURT DIŞINDAN DA YATIRIMCI ÇEKECEK”

Projenin İstanbul dışından hatta yurt dışından da yatırımcı çekeceğini vurgulayan Özelmacıklı, “Proje yatırımcı çekti ve çekmeye devam edecek. Hatta buna yabancı  yatırımcılar da ekleniyor olacak. Bu güzergahta Küçükçekmece bölümünde yapılan projelerin daha hızlı el değiştirdiği bir dönem yaşıyoruz. Küçükçekmece Gölü'nü gören bölgelerdeki konutların daha hızlı el değiştirdiğini görüyoruz. Çünkü kanal buradan geçecek ve geçen gemileri izleyebilmeleri mümkün olacak. Bu durum Türkiye'nin tüm bölgelerinden ciddi anlamda yatırımcı çekmeye devam edecek. Bu projeyle beraber İstanbul'da değerine değer katacak.

İHA

 

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Okuyucu Yorumları11 yorum
  • 215 Oy
    Önceden arsaları toplamışlar şimdi satıyorlar 2007 2009 2011 2014 2015 2017 seçimlerinde kullandılar rant rantiye hırsızlık başka yapılan bir şey yik
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  • 66 Oy
    @mah6bsddn4 TRANSİT GEÇEN GEMİLER ÜLKE HARİCİNDE KİMSEYE KAZANÇ SAĞLAMAZ.KANAL MANZARALI EVMİ SATACAKLAR.İNSANLARI POFPOFLAYIP GAZA GETİRMEYELİM.
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  • 108 Oy
    10 milyon işsize iş bulundu mu?! Asgari ücret yaşanabilir seviyelere getirildi mi? Terör kutuplaşma son buldu mu? Kanal istanbul bunlara ne fayda sağlayacak?!! Benzinin 6 lira olduğu bir ülke burası?!!!! Bir paket sigara 13 lira???
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  • 112 Oy
    hikaye
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  • 72 Oy
    hep kendileri zengin olacak zaten ama allah büyüktür devran dönecek...
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  • 52 Oy
    çoğunu proje çıkmadan almışlardır uyanıklar
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  • 36 Oy
    üstüne de iki üç tane köprü yap geçiş elli lira daya millete gitsin nasıl olsa kimsenin gıkı çıkmıyor...
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  • 33 Oy
    Gayrimenkul piyasası için önemli imiş. Amacınız zaten o, ülkeye bir katkısı yokki birileri hep köşeyi dönsün. Yap fabrika yap dışardan ne alıyorsak teknolojimizin yettiğince yap. Yetmeğinide azmet geliştir.
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  • 26 Oy
    fiyatlar uçsa ne olacak millet açlıktan kendini meclis önünde yakmaya başladı syn bakan ülkenin yoksulluk durumunu neden konuşmuyor hikayeden başka birşey değil bu proje söylendiği günden beri güzergahtaki üm arsalar talan edildi kime ne anlatıyorsunuz hikaye 65 milyar proje bedeli ise en az arsa satışlarından 100 milyarda kar gelir
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  • 19 Oy
    of of of buradan ne hazineler çıkacak kim bilir hadi köşesin yine
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  • 110 Oy
    Allah Rızası için bir projeye karşı da tek olumlu bir söz söyleyin. Hiç mi olumlu güzel yanları göremiyorsunuz! Kışkançlık, kin bu kadar mı gözlerinizi kör etti, kalpleriniz bu kadar mı katılaştı!
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