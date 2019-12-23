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Kanal İstanbul için ÇED raporu komisyondan geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2019 11:36 | Son Güncelleme

Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi. Projeyle ilgili ÇED raporu 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı.

Kanal İstanbul için ÇED raporu komisyondan geçti

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED),Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi.

İstanbul ili, Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ‘Kanal İstanbul’ projesiyle ilgili ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edildi. Son dönemin en çok tartışılan konusu olan ‘Kanal İstanbul’ projesine ilişkin son şekli veren ÇED raporu yeterli bulunarak Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından halkın görüşüne açıldı. ÇED raporu halkın görüş ve önerileri için 10 gün boyunca askıda kalacak. Bakanlık 10 günlük sürenin sonunda halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
inşallah kanal istanbulun bittiği günü görecez, istanbulumuza hayırlı olur, istanbula değer katacaktır
gider ayak rant projeniz, ama yapamayacaksınız.
galiba sende bu ülkede iyi şeylerin yapılmasına karşı olanlardansin
AğaBabalarınız ABD İngiltere Rusya Fransa Yunanistan İsrail bile engel olamaz. Sen kimsin olum!
nasıl kabul etmesinler emir büyük yerden
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