FİNANS

Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı belli oldu

15 Ocak 2018 09:50

Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı belli oldu. Açıklamayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptı. Buna göre proje Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorundan geçecek.

Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detaylar belli oldu.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili açıklama geldi.
 
Gelinen son durumu aktaran Bakan Arslan, projenin güzergahını açıkladı.
 
Buna göre, 5 farklı güzergah üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 4. alternatif olarak düşünülen Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridoru Kanal İstanbul Projesi'nin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne bağlantısı olarak terpsit edildi. 
 
 
 
 Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı 
 
 
Bakan Arslan şunları söyledi:

"Küçükçekmece Gölü'nden girecek ve Sazlısu Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın doğusundan Karedeniz'e çıkmış olacak. Güzergahımız yaklaşık 45 km'dir...
 
Çalışmaları yaparken Terkos Gölü su havzasıyla etkileşimi olamaması adına kritik sınırdan doğu istikametine yaklaşık 500 km uzaklaştırıldı. Baklalı ve Dursunköy yerleşkelerinin kanal havası altında kalmaması adına bu yol izlendi ve bölge sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi sağlandı.
 
Liman ve lojistik merkezi gibi entegre projeler değerlendirildi. Karadeniz'den çıkacak dolgu malzemeleriyle yapılacak proje alanları, Marmara Denizi'nden çıkacak dolgu ile yapılacak yapay adalar dahil, hepsi birlikte değerlendirilecek ve ayrıntılar netleşecek. Muhtemel dolgu alanlarıyla yapay adaların büyüklükleri ve konumları ön çalışma olarak ortaya kondu; nihai sonuç paylaşılacak. 
 
 

 

Marmara tarafında 3 tane geçişi, Marmaray Projesi'nde olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü'nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kuzey istikametinde olan diğer alternatiflerin tamamı ise köprü geçişi şeklinde olacak.

 

Kanal İstanbul'dan kaynaklı yarma yaptığımız için, karşıdan karşıya geçişlerde çok da uzun mesafeli viyadük gerektiren geçişler olmayacak. Gemişlerin geçiş yüksekliğini kurtaracak geçişler söz konusu olacak.

 

Yapılan bütün çalışmalar sonucunda ülkemizin Avrupğa tarafında olası bütün etkileşimler; ulaşım ve kentsel dönüşüm dahil, 5 alternatif üzerinde durulmuş ve en doğru, en avantajlı konumu sağlayan 4. alternatifte karar kılınmıştır. Bundan sonraki çalışmalar Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu güzergahında devam edecek.

 

Yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacak İhale süreçlerini bitirip, bu sene içinde kazma vurmayı hedefliyoruz..."

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Okuyucu Yorumları78 yorum
  • 0 Oy
    ülkenin sorunlari bunlarmi kanal sorunumu ist trafiği mesela yeni hava alanini anadolu yakasina yapilsaydi ist trafiği azalirmiydi azalirdi ulkede tarimi hayvanciligi canlandiracak projeler uretilse daha iyi olmazmi sonra diyoruzki küçücük hollanda tarimda dunya lideri biz hala tohumu israilden aliyoruz sonra buyume bekliyoruz nasil olacaksa ama amaç birilerine para kazandirmak heryerde yapilan ihalelere bakin işi kim aliyor işi kaçıncı tasoron yapiyor
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  • 0 Oy
    GUZEL ÜLKEM KENDİ BOGAZIMIZI AÇIYORUZ RUSLARIN AMERİKANIN PİS TEHLİKELİ PASLI TANKERLERİ ARTIK ORADAN GECECEK İSTANBUL BAOGZİ TERTEMİZ BİZE KALACAK
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  • 0 Oy
    BOĞAZ NE İŞE YARIYOR Kİ......... ÇOK ACİL HEMEN YAPILSIN ...
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  • 0 Oy
    abd gemıleri 10 katı ucret ödesın
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  • 0 Oy
    Çokmu lazımdı kanal İstanbul insanlar işsiz borç tüm Cumhuriyet Tarihimizin tamamından fazla,yapılan iş iki köprü,iki yol onunda parasını yahudi finansçılar ile yandaş müteahhitler.Kazığıda bu millete.Ey AKP ye oy veren vatandaşımız bu insanlar ne yapıyor diye sizi beş dakika düşünmeye davet ediyorum.
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  • 0 Oy
    Arsalar araziler sahiplerini buldu. Yerler paylaşıldı. Şimdi yerini ve konumunu açıkladılar????
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  • 0 Oy
    İSRAFLA ÇILGINLIK OLMAZ. MİLLET ZAMLA ZULÜMLE MÜCADELE EDERKEN BUNLAR ÜLKENİN GELECEĞİNİ SATIYOR. KÖPRÜLER, TÜNELLER VE KANALLARLA GELECEĞİMİZ DE YABANCILARA TESLİM. BİR DE TAM BAĞIMSIZLIK, MİSAK-I MİLLİ, VE MİLLİLİKTEN DEM VURULUYOR... MEEEE...!
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  • 0 Oy
    Soru 1: İstanbul boğazı olmasa idi... İki kıta arasından deniz geçmeseydi. Deniz olan yer de kara parçası olsaydı. Yani şehir tek parça olsaydı. İstanbul'da trafik sorunu daha az olur muydu? Cevabı "Evet İstanbul'da trafik daha az olurdu" diyenlere 2. bir soru daha sorayım. Soru 2: Peki İstanbul Jeolojik yapısından yani boğazı olan bir şehir olmasından dolayı problem yaşarken ve bu problemi köprülerle çözülmeye çalışan bir şehirken. Nasıl olur da bu şehre 2. bir boğaz yapmayı düşünebiliriz? Soru 1'e hayır diyenlere bir sözüm yok. Bence bu işin adı "İNTAHAR!.." Şehre. tarihe ve akla ihanet..
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  • 0 Oy
    Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Karadenizden marmaraya akıntı çok hızlı acaba marmara denizi ikinci kanalı kaldırabilir mi? Eko sistemi ne kadar etkiler? hiç bunları hesap ettilermi? O BEYİN VAR??
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  • 0 Oy
    ülkede satacak bi belgrad ormanları kaldı.gemicikler artık buradan beleş geçer.
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  • 0 Oy
    Gūzel proje..her yapılan da birilerine rant diyosunuz da bitince hep itiraz edenler kullanıyor..bu ülkede bir taş üstüne taş koymak kadar büyük bir hizmet yoktur. Vergilerimiz doğru olarak yatırıma harcanıyor ..eskisi gibi IMF ve batık bankalara faizlere değil..ama birileri bu ülkeyi karıştırmak için her şeyi kullanıyor
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  • 0 Oy
    Çılgın ötesi proje ile Marmara denizi, İstanbul ve Türkiye'nin bitişi onaylanacaktır. Azıcık aklı olan bilir ki boğazlardaki su akıntısı tersine dönecek veya yavaşlayacak ve Marmara denizi ve İstanbul bitecek veya kokudan girilemeyecektir.
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  • 0 Oy
    Halk perişan durum da köprü kanal yol karın doyurmuyor akşam eve ekmek nasıl götüreceğiz onun hesabın da olan milyonlarca insan var konu hepimizin ortak konusu kim hayatın dan memnun görüyoruz.
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  • 0 Oy
    2002 den beri hep böbürleniyorlar havaalanı yaptık yol yaptık diye benim gariban halkım çalışsın diye kaç fabrika yaptın reis ben duymadım duyan varmı bu yapılacak kanala 100 milyar dolar harcanacak diyorlar bu parayla binlerce fabrika yap milyonlarca insan ekmek yesin milli gelir 50 bin dolarlara çıksın önce insan sonra kanal desinler buradan siyasi partilere sesleniyorum bu işgüzarlığı iptal edeceklerini açıklarında harcanan paraları bu şahısların kişisel servetlerinden tahsil edeceklerini açıklarında.
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  • 0 Oy
    BU PROJE GUZEL BİR SEY FAKAT BOŞ KONUSAN BOS BEYİN ÇOK OLACAK
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  • 0 Oy
    yapılsında bizim evler değerlensin :)
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  • 0 Oy
    Bu saçma proje ülkenin milli gelirinin yarısından fazlasını alıp götürecektir. İyi bir proje olsa bile son 10 yılda yapılanlar ve bu saçma projenin parasını neden bu nesil çekecek ?
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  • 0 Oy
    Bir kaç yıllık ömrümüzü bu saçma projelerin parasını ödeyerek mi geçireceğiz yahu !.. Birazını da gelecek nesil yaptırsın ve ödesin. Yeter artık YETEEEEEERRRRRR !..
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  • 0 Oy
    corumdaki adam sevinir simdi buna rant bunlar tamamen rant istanbula deil anadoluya yatirim yapin istanbul bitti diyen arkadas ne dogru solemis
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  • 0 Oy
    Hem İstanbul kalabalıktan dolayı yaşanmıyor diye yazmışsınız hem bu projeye ne gerek var demişsiniz. Kıskançlık ve kin gözünüzü o kadar kör etmiş ki neyi savunup neyi eleştireceğinizi bile şaşırmışsınız... Hasediniz ve nefretinizle kalın ...
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  • 0 Oy
    Elalem toprağını arttırmaya bakar. Biz var olanı suya çeviriyoruz.
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  • 0 Oy
    cok uzun soluklu bir proje bence hiç bir zaman hayata geçemeyecek arsa parselleyenlerin kısa ve orta vadede ellerinde patlayacak
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  • 0 Oy
    kimler zengin olacak göreceğiz bir boğazdan geçmemiş istanbulu bilmeyenler neye seviniyor ayrıca ihtiyacımız mı bu proje kuzeyde kaç ülke var bu sadece istanbulu mahvetmeye yönelik bir çalışma sadece duygusal
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  • 0 Oy
    arada kalan ada olan kısım zamanla gel gıtle yok olur. demedı demeyın. bu ulke ekonomısı ıcın de bır hezeyan olurç....
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  • 0 Oy
    sazlıderede 10 dönüm arsam var satsam kaça gider acaba?
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  • 0 Oy
    hırsızlığın, arsızlığın, soysuzluğun zirvesi..... 10 yıl sonra bunlar üzerine köprüler yapmak da gerekecek.... diğer ekolojik durumlar da hediyesi.....
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  • 0 Oy
    cahiller den çılgın projeler, yaşasın zır cahillerin yönetimi
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  • 0 Oy
    natonun Karadeniz e savaş gemisi sokma projesi tahminimce
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  • 2 Oy
    ne kadar gereksiz .. herşeyi dışarıdan aldıgımız hiçbirşey üretmedigimiz .. tüketen bi toplum oldugumuz düşünülse boş iş . sen git okul üniversite hastane yap... et e hasret kaldıgımız ülkede git hayvancılıgı destekle ... bu projede inşaat firmalara yeni rant kapıları açılıyor. köprü yapar parasını bizden alır geçende öder geçmeyende devlet hem soyuyor hem soyduruyor
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  • 0 Oy
    ARKADAŞ BİR ŞEY YAPMAYIN SİZ YAP İŞLET DEVRET DİYİP MİİLETTEN ALIYORSUNUZ PARALARI GEÇMEDİĞİMİZ KÖPRÜNÜN PARASINI ALIYORSUNUZ ŞİMDİ BİNMEDİĞİMİZ GEMİNİN PARASINI VERİRİZ
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  • 0 Oy
    Burası su yolu, ülke ekonomisine yılda7-8 milyar dolar katkı sağlar,yap,işlet,devret modeli ile yapılacaktır.yani vergi ile yapılmayacak...dünyadan bihaber trollere duyurulur..
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  • 0 Oy
    BAK ŞİMDİ HABERLERE ARSA FİYATLARI UÇTU BURAYA PİYANGO VURDU DİYE. YA ARKADAŞ TAMAMDA ARSALAR FAKİR HALKINMI. PİYANGO KİME VURDU,
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  • 0 Oy
    boş işlerle uğraşacağınıza 18 adayı alın inşaat yapın..
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  • 0 Oy
    bu kadar para varsa niye para yok denip motorlu taşıt vergisine yüzde 25 zam yapıyorsunuz.
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  • 0 Oy
    çalısana emekliye verilecek para yok. ekonomi tepetaklak olmak üzere hala gelir getirecek değil millete yük olacak işlerle uğraşıyoruz. yeni köprüler yeni tüpler bunlar hep ücretli olacak değil mi ? birde geçişlerdeki hesap tutmazsa geçmeyen gemilerin parasını var işin içinde kdvler ötvler zaten havada uçuşuyor sonumuz hayrolsun. bazılarıda ayranı yok içmeye hesabı sevinç naraları atıyor . üretim yok üretim üzerine tesis yok olanlar satılmış köprüler yollar tüpler başkalarında her köprüde deli dumrul geçsen dert geçmesen dert ama olsun biz ilerliyoruz diye sevinen düşünmeden aciz fukaralar var
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  • 1 Oy
    Herşeyi mükemmel yapsan ne olur insanların cahilken. Eğitim lazım bu ülkeye başka birşey değil!
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  • 17 Oy
    Bazi dinginler sadece okumadan elestiri yapmis dinlmeden yazmis oku anla sonra elestiri yap..
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  • 20 Oy
    Umarım biran önce biter boşuna devlet kaynakları diye cenenizi ve parmaklarınızı yormayın devlet kasasından para çıkmadan yapılacak bir proje ve istanbul un güvenliği için çok önemli bir proje bu ğroje ile istanbul boğazından gecen tehlikeli gemilerin güvenliği kontrol aktına alınacak eğer bu proje gerçekleşmese boğazdan gecen koca koca petrol ve kimyasal atık dolu yabancı gemilerinin arza vermesi durumunda istanbul yok olabilir istanbulun yok olması türkiyenin yok olmasıdır.
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  • 23 Oy
    Biz birşey istemeyiz. Buna da karşıyız diyenler haydi yoruma. Tarih tekerrüden ibarettir. Boğaziçi köprüsü yapılırkende zenginlere yapılıyor bu köprü deyenler vardı ağzımız açık kalıyorduk bu gericilere. Durum aynı yine sadece kişiler değişti
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  • 734 Oy
    haçlı ve içerdeki chpkk fetoşlar kuduracak bence resi gümbür gümbür geliyorum 2023 te olay bitiyor diyor tam bağımsız türkiye
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  • 133 Oy
    @erdoganpolat34 papa ile saray açan papazlarla kiliselerde arzı endam eden Bop taşeronu yahudi tasmalı TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan bizans kalıntısı olarak bunu senmi diyon bilal oğlan
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  • 119 Oy
    @erdoganpolat34 dikkat et 3 ncü köprü gibi izmit köprüsü gibi kanladanda bitarafina bi kazık girmesin . garanti gemicik geçişi ile
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