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Kanal İstanbul'un ÇED raporunda 200 akademisyen imzası

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kanal İstanbul için ihale çalışmaları sürerken, projenin görüşe açılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlığında 33 bilim dalında 200'e yakın akademisyenin görev aldığı bildirildi.

Kanal İstanbul'un ÇED raporunda 200 akademisyen imzası

Çınar Mühendislik Müşavirlik AŞ Onursal Başkanı Selahittin Hacıömeroğlu, AA muhabirine, ÇED raporu hazırlanırken yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul için Küçükçekmece-Karaburun güzergahının belirlendiğini anımsatan Hacıömeroğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından söz konusu güzergaha ilişkin Etüt Proje ve ÇED işi için yapılan ihaleyi Yüksel Proje kazandı. Yüksel Proje de ÇED raporunun hazırlanması için ÇED Yeterlilik Belgesi sahibi firmalar arasından seçim yaptı ve teknik yeterliliği en yüksek olan firmamıza Kanal İstanbul'un ÇED raporunun hazırlanması görevini verdi. Daha sonra Bakanlıktan da yetki aldık ve çalışmalara başladık." dedi.

Bakanlıkça, belirlenen 5 alternatif arasından seçilen 4 no'lu güzergah için ÇED raporu hazırlama görevinin kendilerinde olduğunu ifade eden Hacıömeroğlu, "Rapor için Çınar Mühendislik'ten bir koordinatör başkanlığında mühendis ve uzmanlardan oluşan 20 kişilik ekip, 7 üniversiteden 33 bilim dalında 200'e yakın akademisyenle çalışarak 1590 sayfalık raporu hazırladı." diye konuştu.

"Halk katılım toplantıları yaptık"

Kanal İstanbul'a ilişkin hazırladıkları etüt çalışmaları içeren dosyayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduklarına işaret eden Hacıömeroğlu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu onayının ardından İstanbul-Arnavutköy'de "Halkın katılım toplantıları" yaptıklarını bildirdi.

Hacıömeroğlu, bu çalışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı format doğrultusunda ÇED raporu hazırlıklarına başladıkları bilgisini vererek, "Projenin çevre kirliliği yapmayacağı, çevrenin korunmasına ilişkin her türlü tedbir ve bilgilerin yer aldığı ÇED raporunu 2,5 yılda yani 30 aylık sürede hazırladık ve Bakanlığa sunduk." ifadelerini kullandı.

Bakanlıkta projenin ÇED raporunu, kamu kurum ve kuruluşları ile İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyelerine gönderdiklerini anlatan Hacıömeroğlu, onların uygun görüşleri doğrultusunda nihai raporun askı sürecine gönderildiğini dile getirdi.

Hacıömeroğlu, projeye ilişkin bugüne kadar gelen yaklaşık 30 bin görüş dikkate alınarak hazırlanan ÇED raporunun 23 Aralık'ta askıya çıktığını anımsatarak, raporun bu tarihten itibaren 10 gün askıda kalacağını kaydetti.

Projenin çevreye muhtemel etkileri de raporda

Kanal İstanbul'un ÇED raporunun son bölümlerinde inşaat döneminde hangi önlemlerin alınacağına ilişkin bilgilerin yer aldığını belirten Hacıömeroğlu, Türkiye'nin en büyük inşaatlarından biri olacak projenin çevreye zararını minimize edecek önerilerin de burada bulunduğunu söyledi.

Hacıömeroğlu, söz konusu raporun askıya çıkmasının ardından şahsına ve Çınar Mühendislik firmasına ilişkin bazı iddiaların gündeme getirildiğini, bunların asılsız olduğunu, konuya ilişkin yasal işlemleri başlattıklarını bildirdi.

Kanal İstanbul'un ÇED raporunun siyasi arenada tartışılacak bir konu olmadığını vurgulayan Hacıömeroğlu, şunları kaydetti:

"ÇED raporu tamamen bilimsel konudur ve bu rapor uluslararası standartlara göre hazırlandı. Kamuoyunda raporun içeriği, konusu tartışılması gerekirken, şahsım ve onursal başkanı olduğum Çınar Mühendislik firması konuşuluyor. Biz, ÇED raporundaki teknik konuların tartışılmasını istiyoruz."

Hazırlanan raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca halkın görüşüne açıldığını hatırlatan Hacıömeroğlu, rapora ilişkin gelecek eleştiri, düşünce ve görüşlerin değerlendirileceğini dile getirdi.

Hacıömeroğlu, söz konusu eleştiri ve görüşler doğrultusunda raporun revize edileceğine dikkati çekerek, daha sonra ÇED olumlu kararı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına imzaya sunulacağını sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
ÇED Raporu Çınar Mühendislik Müşavirlik AŞ "Kanal İstanbul Projesi"

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