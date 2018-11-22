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Kanatlı et fiyatları düşmeyince vatandaş balığa yöneldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de döviz artışıyla birlikte uçuşa geçen kanatlı et fiyatları, dövizin gerilemesine rağmen düşmeyince vatandaş balığa yöneldi.

Kanatlı et fiyatları düşmeyince vatandaş balığa yöneldi

Samsun Kanatlı Hayvan üreticileri Birliği Başkanı Raif Akman, beyaz ette fiyatların neden düşmediği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Üreticilerin fiyat artış ve inişlerinde bir etkisinin olmadığını vurgulayan Raif Akman, “Piyasadaki her kaleme yüzde 30’dan başlayan oranlarda zam yapıldı. Bu artışlar dövize endeksli olarak gerçekleşti. Tavuk bu zamlardan daha fazla etkilendi. Tavuk üreticiliğinde kullanılan hammadde ve yemler tamamen ithal olarak geliyor. Soya ve diğer gıda maddeleri yurt dışından ithal ediliyor. Bu fiyat artışları üreticiye yansımadı. Bundan karlı çıkanlar büyük entegre firmaları oldu. Biz üreticiler fiyatların artmasına rağmen bir değişkenlik görmedik. Fiyatlar üretim sayısını etkilemedi. Bizim açımızdan üretim var, para yok desek doğru olur. Biz her ay aylık 250-300 bin adet tavuk üretip entegre firmalarına veriyoruz. Onlar da ihracat yapıyorlar. Zamlar ya da indirimler konusunda bizden kaynaklanan bir durum söz konusu değil” dedi.

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Fiyatların eylül ayından beri düşmediğinin altını çizen tavukçu Yasin Taşkın ise, “Tavuk satışlarından bu aşamada memnunuz. Balık fiyatları, satışlarımızı ister istemez olumsuz etkiledi. Balık sezonu olduğu için balık fiyatları çok düşük seyrediyor. Tavuk fiyatlarının dövize endeksli olduğunu söylüyorlar. Fiyatlarda eylül ayından bu zamana kadar belirgin bir düşüş yaşanmadı. Samsun’da rekabet olduğundan dolayı fiyatlar o kadar yüksek değil. Ama rekabetin olmadığı yerlerde fiyatlar daha pahalı olabilir. Merkezde kanadın kilosu 12 liradan satılırken, diğer yerlerde 18-19 liraya da satıldığını görüyoruz. Rekabetin olduğu yerlerde fiyatlar aşağı çekildiği için bir düşüşten bahsediyorlar. Normalde tavuk fiyatlarında bir düşüş yaşanmadı. Şu anda bütün tavuğun kilosu 11, kanat ve budun kilo fiyatı 12 lira, pirzola kilosu ise 15 liradan satılıyor. Kış mevsiminde en çok kaz, hindi, ördek ve köy tavuğu satıyoruz. Ördeğin kilosu 30, kazın kilosu 40, köy tavuğunun kilosu 28 lira ve hindinin kilosu da 25 liradan vatandaşa sunuluyor” diye konuştu.

Samsun’da kırmızı etin kilosu 45 lira, kanatlı hayvan etinin kilosu ise ortalama 12 liradan satılırken, mezgit, istavrit, çingene palamudu, hamsi ve barbun gibi balıkların çoğunun kilosu 10 liranın altında müşteriye sunuluyor.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balık tavuk fiyat döviz kuru

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