FİNANS
  4. Kapadokya'daki tesisler yeni yılı tam dolulukla karşılayacak

Kapadokya'daki tesisler yeni yılı tam dolulukla karşılayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler: - "2019 yılı boyunca olduğu gibi yılbaşı tatilinde de Kapadokya yine yoğun bir dönem geçirecek. Bölgede program düzenlenen tesislerde 250 liradan 1000 liraya kadar fiyat aralığı var"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve çeşitli aktiviteleri ile konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan Kapadokya bölgesinde, yılbaşı tatili öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Uzun yıllar ortalamasına göre, ziyaret eden turist sayısı bakımından 2019'da rekora ulaşan bölgede yeni yıla tam dolulukla girilmesi bekleniyor.

Yılbaşı gecesi bölgeyi tercih edecek yerli ve yabancı misafirler için turistik tesislerde düzenlenecek çeşitli etkinlik ve eğlencelerin hazırlıkları tamamlandı.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, AA muhabirine, 2019 turizm sezonunun bölge açısından "altın yıl" kabul edildiğini, yeni yılın ilk gününde yaşanacak yoğunluğun 2020'nin de hareketli geçeceğinin habercisi olacağını söyledi.

Dinler, bölgenin yılbaşındaki turizm potansiyeli ve 2020'deki beklentiler konusunda şu bilgileri verdi:

"2019 yılı boyunca olduğu gibi yılbaşı tatilinde de Kapadokya yine yoğun bir dönem geçirecek. Şu anda yüzde 95 doluluğa sahip olan bölgedeki tesislerimizde, yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı bekliyoruz. Bölgede program düzenlenen tesislerde 250 liradan 1000 liraya kadar fiyat aralığı var. 2020'de turist sayısında yüzde 20 civarı artış yaşanacağını düşünüyorum. Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve gelişmekte olan Güney Amerika ülkelerinden oluşan pazarla hedefe ulaşılacağına inanıyorum."

- "Son 10 yılın rekorunun kırılacağı beklentisi"

Bölgedeki turizmcilerden Oğuz Kahraman da yeni yılı tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile ünlü Kapadokya'da karşılamak isteyen yerli ve yabancı konukların rezervasyon taleplerine cevap verebilmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Bölge genelinde yaşanan yoğunluğun sektör temsilcilerini memnun ettiğini dile getiren Kahraman, şöyle konuştu:

"Kapadokya'da turizm alanında çok iyi bir sezon yaşadık. Bunu da yılbaşında yüzde 100 dolulukla taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Bünyemizde 6 otel var ve yılbaşında tamamında tam doluluk bekliyoruz. Otellerimizde zengin içerikli gala yemeği ve gecenin geç saatlerine kadar sürecek canlı müzik ve eğlence programları olacak. Bölgeyi tercih edecek olanlar, sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli aktivitelere katılabilir. Peribacaları arasındaki gezi ve etkinliklerin ardından akşam da otel ve farklı işletmelerdeki yeni yıl programlarına katılabilir. Yılbaşı tatilinden hemen sonra sömestr tatili var. Ardından yoğun bir turizm sezonuna gireceğiz. 2020 yılında son 10 yılın rekorunun kırılacağını düşünüyorum."

Otellerinde yılbaşına yönelik program için daha çok yerli konuklardan talep aldıklarını aktaran İsmail Canlı ise yemek ve eğlence aktivitelerinden faydalanmak isteyenlerin menü tercihine göre kişi başı 400 ile 700 lira arasındaki fiyatlardan faydalanabileceklerini kaydetti.

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Türklerin yüzde 52’si Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyorTürklerin yüzde 52’si Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor
Marmarabirlik’ten ihracat rekoruMarmarabirlik’ten ihracat rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir Yakup Dinler KAPTİD Başkanı yılbaşı eğlenceleri

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: “Türkiyemizin gurur yolculuğu Bursa’dan başlayacak”

BTSO Başkanı Burkay: “Türkiyemizin gurur yolculuğu Bursa’dan başlayacak”

Bakan Albayrak duyurdu! Kamu bankalarında faiz yüzde 0,79'a iniyor

Bakan Albayrak duyurdu! Kredi faizlerinde indirim

CLUB TOTAL üyelerine "Mutlubiev" hizmetlerinde indirim

CLUB TOTAL üyelerine "Mutlubiev" hizmetlerinde indirim

Mim Hotel İstanbul’un otel binası icradan satılacak

Mim Hotel İstanbul’un otel binası icradan satılacak

Akiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracak

Akiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracak

SETBİR Başkanı Tezel 2020 yılı beklentilerini açıkladı

SETBİR Başkanı Tezel 2020 yılı beklentilerini açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.