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Kapalıçarşı’da altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Mart anlık altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2021 07:45 | Son Güncelleme

Altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı’daki anlık altın fiyatları, altının seyrini belirliyor. Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik gibi birçok amaç için değerlendirilen altın fiyatları, 8 Mart Pazartesi sabahına yükseliş trendiyle başladı.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Mart anlık altın fiyatları

Aralık ayı içerisinde ciddi düşüş yaşayan gram altın fiyatının 413 Türk lirası seviyesinde hareket etmesi piyasaları düşündürüyor. Düğünlerde takı olarak kullanılmasının dışında yatırım aracı olarak da çokça değerlendirilen altın, son birkaç aydır sergilediği düşüş grafiğiyle odak noktası hâline geliyor…

ALTIN FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI?

Düğünlerin vazgeçilmezi olan ve son dönemlerde her zamankinden daha çok yatırım aracı olarak değerlendirilen gram altın 8 Mart Pazartesi sabahına 413 Türk lirasından, çeyrek altın 677 Türk lirasından, cumhuriyet altını 2 bin 739,00 Türk lirasından güne başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

413,82 TL alış fiyatı olan gram altının satış fiyatı 8 Mart 2021 Pazartesi sabahı 413,82 Türk lirası bandında hareket ediyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Düğünlerin vazgeçilmez takılarından olan çeyrek altın 677 TL’den alınıyorken, 690 Türk lirasından satılıyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Bin 354 Türk lirası alış fiyatından işlem gören yarım altının satış fiyatı ise bin 380 TL olarak belirlendi.

İŞTE 22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI

375,85 Türk lirası seviyesinde hareket eden 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 375,85 Türk lirasından güne başlarken, satış fiyatı ise 404,39 Türk lirası civarında seyrediyor.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları- Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Mart anlık altın fiyatları

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI…

ATA ALTIN
ALIŞ: 2 bin 777,00 Türk lirası

SATIŞ: 2 bin 860,00 Türk lirası

TAM ALTIN
ALIŞ: 2 bin 646,84 Türk lirası

SATIŞ: 2 bin 698,17 Türk lirası

YARIM ALTIN
ALIŞ: Bin 354,00 Türk lirası

SATIŞ: Bin 380,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2 bin 739,00 Türk lirası

SATIŞ: 2 bin 781,00 Türk lirası


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22 ayar bilezik fiyatları22 ayar bilezik fiyatları
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