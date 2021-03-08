Kapalıçarşı’da altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Mart anlık altın fiyatları

Aralık ayı içerisinde ciddi düşüş yaşayan gram altın fiyatının 413 Türk lirası seviyesinde hareket etmesi piyasaları düşündürüyor. Düğünlerde takı olarak kullanılmasının dışında yatırım aracı olarak da çokça değerlendirilen altın, son birkaç aydır sergilediği düşüş grafiğiyle odak noktası hâline geliyor…

ALTIN FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI?

Düğünlerin vazgeçilmezi olan ve son dönemlerde her zamankinden daha çok yatırım aracı olarak değerlendirilen gram altın 8 Mart Pazartesi sabahına 413 Türk lirasından, çeyrek altın 677 Türk lirasından, cumhuriyet altını 2 bin 739,00 Türk lirasından güne başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?



413,82 TL alış fiyatı olan gram altının satış fiyatı 8 Mart 2021 Pazartesi sabahı 413,82 Türk lirası bandında hareket ediyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?



Düğünlerin vazgeçilmez takılarından olan çeyrek altın 677 TL’den alınıyorken, 690 Türk lirasından satılıyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL?



Bin 354 Türk lirası alış fiyatından işlem gören yarım altının satış fiyatı ise bin 380 TL olarak belirlendi.