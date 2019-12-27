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  4. Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 17:40 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 289,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 471,00 lira, Cumhuriyet altını 1.928,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 289,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 287,80 288,00 289,30 289,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.897,00 1.918,00 1.907,00 1.928,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,00 267,00 264,00 268,00 Lira(Tam) Ziynet 1.854,00 1.874,00 1.863,00 1.883,00 Yarım Ziynet 927,00 937,00 932,00 942,00 Çeyrek Ziynet 464,00 469,00 466,00 471,00

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24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

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