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  4. Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,88 artışla 302,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 493,00 lira, Cumhuriyet altını 2.016,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,88 yükselişle 302,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 297,10 297,30 302,70 302,90 Cumhuriyet Ata Lira 1.958,00 1.979,00 1.995,00 2.016,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00 275,00 276,00 280,00 Lira(Tam) Ziynet 1.913,00 1.933,00 1.950,00 1.970,00 Yarım Ziynet 957,00 967,00 975,00 985,00 Çeyrek Ziynet 478,00 483,00 488,00 493,00

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24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

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