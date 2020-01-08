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  4. Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 301,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 491,00 lira, Cumhuriyet altını 2.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 301,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,10 301,30 301,60 301,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.984,00 2.005,00 1.988,00 2.009,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,60 278,60 275,00 279,00 Lira(Tam) Ziynet 1.939,00 1.959,00 1.942,00 1.962,00 Yarım Ziynet 970,00 980,00 971,00 981,00 Çeyrek Ziynet 485,00 490,00 486,00 491,00

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