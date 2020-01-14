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  4. Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 azalışla 292,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 475,00 lira, Cumhuriyet altını 1.945,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 292,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,40293,60 291,90292,10 Cumhuriyet Ata Lira 1.934,001.955,00 1.924,001.945,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,50271,50 266,20270,20 Lira(Tam) Ziynet 1.890,001.910,00 1.880,001.900,00 Yarım Ziynet 945,00955,00 940,00950,00 Çeyrek Ziynet 473,00478,00 470,00 475,00

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