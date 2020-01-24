Kapanan şirket 2019'da yüzde 5 arttı

Kurulan şirket sayısı geçen yıl 2018'e göre yüzde 1,38, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,34 gerilerken, kooperatif sayısı ise yüzde 8,5 arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 5,04, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,36 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,1 düştü.

Aralık 2019'da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,49, kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,18 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,12 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,42, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,45 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 35,04 düşüş gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 112,66, kooperatif sayısı yüzde 30,88, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,15 artış kaydetti. Böylece geçen yılın aralık ayında 7 bin 849 şirket kuruldu, 2 bin 201 şirket kapandı.

Buna göre Aralık 2019'da bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 1,53, kooperatif sayısında yüzde 0,98, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 44,97 artış görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2019 dönemine ve geçen yıla ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Geçen ay kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 548'i Türkiye, 82'si İran ve 31'i Suriye ortaklı oldu.

Aralık 2019'da kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 99'u anonim, 869'u limited şirketlerden oluştu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,34'ü İstanbul'da

Aralık 2019'da kurulan toplam 7 bin 952 şirket ve kooperatifin yüzde 83,92'sini limited şirketler, yüzde 14,79'unu anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,34'ü İstanbul, yüzde 10,06'sı Ankara, yüzde 6,75'i de İzmir'de kuruldu. Tunceli'de aralıkta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen yıl toplam 85 bin 263 şirket ve kooperatif işbaşı yaptı. Bu dönemde kurulan toplam 72 bin 641 limited şirket, sermayenin yüzde 72,12'sini, 11 bin 447 anonim şirket ise toplam sermayenin yüzde 27,88'ini oluşturdu. Aralık 2019'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 175,41 arttı.

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 742'si ticaret, 1185'i imalat ve 763'ü inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerin ise 1230'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 618'i inşaat, 415'i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.