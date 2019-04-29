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Kapasite sorunu bitince rotayı İstanbul’a çevirdiler

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte kapasite sorununun bitmesi, yabancı hava yolu şirketlerinin bir biri ardına İstanbul’a tarifeli uçuşlara başlamasının önünü açtı.

Kapasite sorunu bitince rotayı İstanbul’a çevirdiler

Bunun yanı sıra, halen İstanbul’a uçan havayolu şirketleri de, mevcut hatları dışında başka noktalardan da sefer yapmak için girişimlere başladı.

Son olarak Çin’in önemli havayolu şirketlerinden biri olan Sichuan Havayolları da yarından itibaren Çengdu’dan İstanbul’a uçuşlara başlıyor.

Dünyanın önde gelen havayolu şirketleri de dahil birçok yabancı havayolu şirketi İstanbul’a uçuş yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA) Tokyo’dan, Çinli Lucky Air de Kunming kentinden İstanbul’a uçuşlar için girişimlerde bulunuyor.

İstanbul’a sefer yapacak bir diğer yabancı havayolu şirketi de Dammam’dan sefer düzenleyecek Saudi Gulf Airlines olacak.

YENİ NOKTALARDAN DA UÇMAK İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNUYORLAR

Yabancı havayolu şirketleri arasında İstanbul’a uçanlar ise mevcut hatlar dışında başka noktalardan da uçmak adına girişimlerini hızlandırdı.

China Southern Havayoları yeniden başladığı Pekin dışında Wuhan’dan Haziran ayından itibaren uçacak. İstanbul Havalimanı’na ikinci bir Çin şirketi daha yarından itibaren uçmaya başlıyor.

China Southern Havayollar’nın Pekin’den İstanbul’a uçması sonrası Çin’in en büyük havayolu şirketlerinden biri daha İstanbul’a yarından itibaren uçacak.

Çin’in pandalarıyla ünlü kenti Çengdu’dan Sichuan Havayolları’nın, İstanbul’a tarifeli seferleri yarın başlıyor. Filosunda bulunan 150 uçak ile 94 noktaya uçuşlar yapan Çin şirketinin İstanbul’a ilk uçuşunda da yoğun yolcu talebi aldı.

İstanbul’a Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri uçacak olan Sichuan Havayolları seferlerini Airbus 330 tipi uçakla yapacak.

Çin’den yeni havayolları ve yeni noktaların İstanbul’a uçuş yapmasıyla Çinli turist sayısının da yılda 500 bine çıkması bekleniyor.

KAYNAK:DHA

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