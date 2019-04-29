Kapasite sorunu bitince rotayı İstanbul’a çevirdiler

Bunun yanı sıra, halen İstanbul’a uçan havayolu şirketleri de, mevcut hatları dışında başka noktalardan da sefer yapmak için girişimlere başladı.

Son olarak Çin’in önemli havayolu şirketlerinden biri olan Sichuan Havayolları da yarından itibaren Çengdu’dan İstanbul’a uçuşlara başlıyor.

Dünyanın önde gelen havayolu şirketleri de dahil birçok yabancı havayolu şirketi İstanbul’a uçuş yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA) Tokyo’dan, Çinli Lucky Air de Kunming kentinden İstanbul’a uçuşlar için girişimlerde bulunuyor.

İstanbul’a sefer yapacak bir diğer yabancı havayolu şirketi de Dammam’dan sefer düzenleyecek Saudi Gulf Airlines olacak.

YENİ NOKTALARDAN DA UÇMAK İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNUYORLAR

Yabancı havayolu şirketleri arasında İstanbul’a uçanlar ise mevcut hatlar dışında başka noktalardan da uçmak adına girişimlerini hızlandırdı.

China Southern Havayoları yeniden başladığı Pekin dışında Wuhan’dan Haziran ayından itibaren uçacak. İstanbul Havalimanı’na ikinci bir Çin şirketi daha yarından itibaren uçmaya başlıyor.