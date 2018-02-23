Kapıcılara Kolay Sigorta Geliyor

Dr. Mehmet Bulut – Mynet Finans Yazarı

Apartman yönetimlerinin en çok şikayet ettikleri hususların başında kapıcıların sigorta işlemleri geliyor. Ancak yakında bu sorun çözülecek ve işlemler basitleşecek…

Apartmanlarda çalıştırılan kapıcıların sosyal güvenlikleri ve dolayısıyla maliyetleri apartman yönetimlerinin kafasını sürekli olarak karıştırıyor. Özellikle SGK’ya verilmesi gereken bildirgeler nedeniyle apartmanların bir de muhasebeci maliyetine katlanması gerekiyor. Hal böyle olunca da bazen kapıcıların sigortasız çalıştırılması yoluna gidilebiliyor. Tabi daha sonra bu durum tespit edilince apartman sakinleri altından kalkamayacağı cezalar ve prim borçları ile karşı karşıya kalıyor.

İşte bu sorunların önüne geçmek için yakında bir yasal düzenleme yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Meclise sunulan torba yasa tasarısında SGK’ya yapılan kapıcı bildirimlerini basitleştirecek bir düzenleme bulunuyor.

Bildirimler Basitleşecek

Mevcut durumda apartman yönetimleri bir kapıcı çalıştırdıklarında önce işyeri bildirimi yapıyor. Ardından kapıcı için sigortalı işe giriş bildirgesi veriliyor. Bunun yanında her ay düzenli olarak prim belgesi verilmesi gerekiyor.

Getirilecek düzenleme ile apartman yönetimleri, SGK’nın internet adresinden temin edilebilecek bildirge ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine bir kez müracaat etmeleri yeterli olacak.

Bu bildirge ile işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesi birleştirildiğinden başkaca bir başvuruya gerek olmayacak. Bildirgenin, sigortalı ve işveren tarafından imzalanıp çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar SGK’ya verilmesi gerekecek.

Daha sonra apartman yönetimi kapıcı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, yaptıkları bildirime göre adlarına tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya ödeyecekler.

Dolayısıyla bu şekilde apartmanların ayrıca bir muhasebeci ile anlaşmaları da gerekmeyecek.

Kapıcıya Vergi de Yok

Kapıcıların net ücreti hesaplanırken diğer işçilerden farklı bir yöntem izleniyor. Kapıcıların brüt ücretinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmiyor. Yani sadece SGK primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Gelir vergisi işin içine girmeyince dolayısıyla asgari geçim indirimi de söz konusu olmuyor.

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