FİNANS

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

Kolay İşverenlik Uygulamasının kapsamını genişleten SGK, yöneticilere kapıcıların sigorta primlerinin internet ortamında basit bir yöntemle otomatik yatırabilme imkanı getiriyor. Kapıcı çalıştıran yaklaşık 80 bin iş yerinin faydalanacağının öngörüldüğü uygulamayla bürokrasi ve kırtasiyeciliğin giderilmesi, kayıt dışı çalışan binlerce iş yeri ve sigortalının yeni sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev işlerinde çalıştırılanların sigorta primlerinin basit işlemlerle yatırılmasına imkan tanıyan Kolay İşverenlik Uygulaması'nın kapsamına, kapıcıları da dahil etti.

"İş yeri bildirgesi" ve "sigortalı işe giriş bildirgesi" vermek, "aylık prim ve hizmet belgesi" düzenlemek, her ay "sigortalı işten ayrılış bildirgesi" almak gibi muhasebeci desteğiyle yapılabilecek iş ve işlemleri ortadan kaldıran Kolay İşverenlik Uygulaması'nın kapsamı genişliyor.

SGK'nin temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler için geçen yıl başlattığı uygulamanın kolaylıklarından apartman ile iş hanı yöneticileri de faydalanacak.

KAYITLI ÇALIŞAN SAYISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yeni yılla birlikte kapıcıların sigorta primleri işverenlerin her ay ayrıca bir bildirimine gerek olmaksızın SGK tarafından otomatik tahakkuk ettirilecek, internet, banka, kredi kartı gibi farklı tahsilat yöntemleri ile kolayca yatırılabilecek hale gelecek.

Yöneticiler, kapıcı olarak çalıştırdıkları sigortalının da imzasını içeren ve başlangıçta bir kez SGK'ye verilen form aracılığıyla iş yeri ve sigortalı tescillerini sağlayacak. Daha sonraki süreçte tarafların beyan ettiği çalışma gün sayıları ve kazanç tutarı esas alınarak, aylık prim ve hizmet belgesi alınmaksızın prim tahakkuk yapılarak tahsilat gerçekleştirilecek.

SGK'ye kayıtlı kapıcı çalıştıran yaklaşık 80 bin iş yerinin faydalanacağının öngörüldüğü uygulamayla bürokrasi ve kırtasiyeciliğin giderilmesi, kayıt dışı çalışan binlerce iş yeri ve sigortalının yeni sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

**KAYNAK:AA

Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...
Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecekBakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek
Soğan fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama Soğan fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SGK sigorta otomatik

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Soğan fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama

Soğan fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Tüketici güveninde artış

Tüketici güveninde artış

Bakan Pekcan açıkladı: Tarım sektörüne 200 milyon dolarlık finansman sağlanacak

Bakan Pekcan açıkladı: Tarım sektörüne 200 milyon dolarlık finansman sağlanacak

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.