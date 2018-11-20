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Kapıkule'de araç kuyruğuna son verecek eylem planı hazır

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uzun tır kuyruklarının ticareti olumsuz etkilediğini belirterek, "Vatandaşımızı, ihracatçımızı bu kuyruklardan kurtarmak amacıyla Kapıkule Eylem Planı hazırladık. Bu konuda Bulgaristan ile iş birliği halinde çalışmamız önem taşıyor." dedi.

Kapıkule'de araç kuyruğuna son verecek eylem planı hazır

Pekcan, AA muhabirine, Bulgaristan temasları kapsamında Sofya'da çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldiğini anımsatan Pekcan, daha sonra Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Maliye Bakanı Vladislac Goranov ile görüştüğünü ifade etti.

Pekcan, Karanikolov'un iki ülkeden 500'ün üzerinde iş insanının yer aldığı Türkiye-Bulgaristan İş Forumu'na da katıldığına işaret ederek, foruma yüksek ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra sınır kapılarındaki sorunların da ele alındığını aktaran Pekcan, iki ülke arasındaki en büyük sınır geçiş noktası olan Kapıkule-Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan ürün akışının hızlandırılmasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

'ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURACAĞIZ'

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uzun tır kuyruklarının ticareti olumsuz etkilediğine dikkati çeken Pekcan, Bulgaristan Başbakanı Borisov başta olmak üzere görüştüğü bakanların bu sorunun çözülmesi noktasında ciddi bir iradeyi ortaya koyduğunu vurguladı. Pekcan, "Vatandaşımızı, ihracatçımızı bu kuyruklardan kurtarmak amacıyla Kapıkule Eylem Planı hazırladık. Bu konuda Bulgaristan ile iş birliği halinde çalışmamız önem taşıyor. Bunun için Türkiye ve Bulgaristan olarak çalışma grupları oluşturacağız." diye konuştu.

Bu kapsamda öncelikle Kapıkule'nin yükünü hafifletmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın genişletileceğini belirten Pekcan, bu kapıyı ve Lesova Gümrük Kapısı'nı karşılıklı veteriner kontrolüne tabi ürünlerin giriş ve çıkışına yetkili yerler arasına dahil etmek istediklerini bildirdi. Pekcan, şöyle devam etti:

"Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesini de artıracağız. Akaryakıt istasyonundaki mevcut 20 olan pompa sayısını 36'ya çıkacağız. Personel sayısını artırdık. Kapıkule Sınır Kapımızdaki peronları yeni uygulayacağımız projeyle tek durak sistemine uygun inşa edeceğiz. X-ray kapasitesini de artırdık, bu sayede kırmızı hat sevklerini sürekli gözden geçiriyoruz. Bundan sonra bu uygulamalarımızı daha sonuç odaklı hale getireceğiz. Hedefimiz sonuç odaklı çalışmaları hızlandırmak."

Pekcan, Kapıkule-Kapitan Andreevo'daki peron sayısını 8'den 10'a çıkarma yönündeki taleplerini aktardıkları, Bulgar tarafının da aralık ayı itibarıyla bu adımı atacağını ilettiğini söyledi.

Kapılar arası veri değişimi ve ortak kapı uygulamasına geçilmesi konusunda çalışmaları hızlandıracaklarına da işaret eden Pekcan, Lesova'nın genişletilmesi için her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını Bulgar makamlarına ilettiklerini dile getirdi.

Pekcan, ayrıca Türk ve Bulgar gümrük genel müdürlerinin kapılarda teknik incelemelerde bulunacağını ve çözüm önerileri üzerinde çalışacağını kaydetti.

'BULGARİSTAN İLE 3.ÜLKELERDE YATIRIM YAPABİLİRİZ'

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticari ilişkilere de değinen Pekcan, mevcut rakamların ülkeler arasındaki potansiyeli yansıtmadığını ifade etti.

Bu yılın 9 ayında Bulgaristan ile Türkiye'nin ticaret hacminin 3,8 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini aktaran Pekcan, müteahhitlerin bugüne kadar Bulgaristan'da 1,5 milyar dolarlık 36 projeyi üstlendiğini ve başarıyla tamamladığını bildirdi. Pekcan, "Türk ve Bulgar müteahhitlik firmalarının tecrübe ve güçlerini birleştirerek, sadece Bulgaristan ve Türkiye'de değil, 3. ülkelerde de önemli projelere birlikte imza atabileceğine inanıyorum." dedi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sınır kapısı

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