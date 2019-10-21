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Kapıkule'den günlük araç çıkış sayısı rekora ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Kapıkule'de tır giriş ve çıkışının arttığını belirterek, "Bizim Türkiye'den gönderdiğimiz araç sayısı günde bin 200'ü bulmuş durumda. Bu bir rekor." dedi.

Kapıkule'den günlük araç çıkış sayısı rekora ulaştı

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıkule Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Kapıkule'ye çok önem verdiğini anlatan Turagay, burada tır kuyruklarının oluşmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Sınır kapısındaki giriş-çıkış istatistiklerine göre çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Turagay, "Rakamlara baktığımız zaman, geçen seneyle karşılaştırdığımızda, Kapıkule'de ekim ayı itibariyle yüzde 30'lara varan bir artış var tır giriş ve çıkış sayılarında. Bizim Türkiye'den gönderdiğimiz araç sayısı günde bin 200'ü bulmuş durumda. Bu bir rekor." diye konuştu.

Turagay, Kapıkule'de geçen sene tır giriş ve çıkış ortalamalarının günde 900, bu yıl ise bin civarında olduğunu bildirdi.

'ÇOK DAHA YÜKSEK RAKAMLARA ULAŞIRIZ'

İşlem hacmini artırmak için Kapıkule Sınır Kapısı sahasında başlatılan inşaatın ocak ayında tamamlanacağını ifade eden Turagay, şunları kaydetti:

"İnşaat tamamlandığı zaman 8 çıkış peronu, 5 giriş peronu olacak. Bulgar tarafından 10 giriş peronu var, dolayısıyla bu peronları da en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Şu an önümüzdeki en büyük engel Türkiye'den çıkıştan sonra Bulgar tarafına girişte kontrol noktalarının sayısının azlığı. Bulgar sınır kapısında 2 kontrol noktası var. Daha sonra da 2 dezenfekte ünitesi var. Bunların sayısını artırmak için Bulgarlarla toplantılar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Eğer o sayıları artırabilirsek, oradaki boğazı, geçişi genişletebilirsek o zaman biz çok daha yüksek rakamlara ulaşırız. Buradaki tır kuyruklarımızı da azaltırız."

'BEKLEME SÜRESİNİ MİNİMİZE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Tır şoförleri ve ihracatçıların tır parkları sayesinde insani şartlara kavuştuğunu anlatan Turagay, şöyle devam etti:

"Çeşitli söylentiler oluyor. '3 gün, 5 gün, 10 gün bekliyoruz' diye. Bunların üzerine gidiyoruz. Buradaki arkadaşlarımız çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yaptığımız hesaplamalara göre şu anda maksimum bekleme süreleri 20, 21, 22 saat civarında ya da bir gün civarında. Tabi bunlar da çok fazla bunu da aşağı çekmemiz lazım. Bunun için hep beraber, özel sektörümüzle, ihracatçılarımızla beraber bir çözüm yolunu bulmamız lazım. Eleştiri en kolayı ama arkadaşlarımızın gayretle çalıştığının farkındayım. Bu iş uluslararası bir iş birliğine dayanıyor. İnşallah Bulgar tarafıyla olan bu samimi ve dostluk ilişkimizi sahaya da yansıtacağız."

KAYNAK:AA

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Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay kapıkule

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