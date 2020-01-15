Kapıkule'de 14 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 14 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce edinilen "yurda yüklü miktarda makaron sokulacağına" ilişkin bilgi, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne iletildi. Söz konusu istihbarat üzerinde çalışan ekiplerce, bahse konu şüpheli sevkiyatın gerçekleştirileceği sınır kapısı ve kaçak eşyayı taşıyan 2 tır tespit edildi. İletilen bilgiler üzerine araçların Türkiye'ye giriş yapacağı Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından önlem alındı.

Makaronları taşıyan tırların gümrük kapısına gelmesinin ardından araçlar takip edilerek x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk belirlenen araçlar, arama hangarına yönlendirildi. Burada gerçekleştirilen kontrollerde, araçların branda halatlarının kesildiği ve bu durumun fark edilmemesi için vidayla tutturulduğu anlaşıldı. Yapılan aramada araçların yasal yükünün içinde bulunduğu beyaz renkli çuvalların yanı sıra 1475 kolide 14 milyon 750 bin makaron ile 120 sigara sarma makinesi bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen makaronlar ve sigara sarma makinelerinin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

