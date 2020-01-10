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  4. Kar tatiline özel indirimler başlıyor

Kar tatiline özel indirimler başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Tatilciler, kar tatiline hazırlanırken indirim haberleri de gelmeye başladı.Kışın gelmesiyle birlikte havalar soğuk olsa da yağan kar, kayak meraklılarını mutlu ediyor.

Tatilciler, kar tatiline hazırlanırken indirim haberleri de gelmeye başladı.
Kışın gelmesiyle birlikte havalar soğuk olsa da yağan kar, kayak meraklılarını mutlu ediyor. Moda dünyasına yön veren markaları modaseverlerle buluşturan Morhipo.com, sömestir tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte kar tatili yapmak isteyenlere bir çok markayı sunuyor.
Verilen bilgilere göre kayak montları 350 TL’den, kayak pantolonları 399 TL’den, sıcacık termal içlikler yüzde 19,90 TL’den ve polar 59.90 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Karın keyfini adrenalinle çıkarmak isteyenler için kayak ayakkabıları, kayak batonları, kasklar ve gözlükler de modanın e-ticaretteki adresinde bulunuyor. Alışverişlerde bir çok ödeme kolaylıklarının da sunulacağı bilgisi verildi.

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