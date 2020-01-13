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  4. Kar ve ihracat sakatat fiyatlarını arttırdı

Kar ve ihracat sakatat fiyatlarını arttırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Türkiye’nin doğusundaki kar yağışından dolayı kapanan yollar ve Katar’a yapılan canlı hayvan ihracatı Adana’da sakatat fiyatlarını 10 gün içerisinde yüzde 30 arttırdı.

Türkiye’nin doğusundaki kar yağışından dolayı kapanan yollar ve Katar’a yapılan canlı hayvan ihracatı Adana’da sakatat fiyatlarını 10 gün içerisinde yüzde 30 arttırdı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, “Hava koşullarından dolayı yollar kapalı hayvanlar geç geliyor. İlerleyen günlerde yollar düzeldiği zaman fiyatlar inecektir. Sakatatlar yüzde 30 zamlandı” dedi.
50 ile 60 lira arasında satılan et fiyatları vatandaşı sakatata yöneltti. Sakatat fiyatları da ülkenin doğusundaki kar yağışından dolayı kapanan yollar ve yurt dışına yapılan canlı hayvan ihracatı nedeniyle 10 gün öncesine göre 3 ile 4 TL arasında zamlandı. Kellenin 30, kuzu yüreğin 18, mumbarın 18, karnın 8, ayağın 3, kuzu kulağının 5 ve dana memesinin 3 liradan satıldığı Adana’daki Kasaplar Çarşısı’nda esnaf satışlardan memnunken, vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi.
Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, İHA muhabirine fiyatlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Havadan dolayı yollar kapalı hayvanlar geç geliyor. İlerleyen günlerde yollar düzeldiği zaman fiyatlar inecektir. Sakatatlar yüzde 30 zamlandı. Katar’a geçen yıl 700 bin koyun ihracatı yapıldı Adana’dan. İlerleyen günlerde düzelecektir" diye konuştu.
Adana’da Kasaplar Çarşısı’ndan sakatat satın alan bir vatandaş ise, “Pahalı bulduk fiyatları. Geçen de kelleyi 20 liraya alıyorduk. Şimdi 30 lira” ifadelerini kullandı.
Rıdvan Ökmen isimli kasap da, “Çok artış var sakatat üzerinde. Fiyatlar yüksek. Ortalama 5 TL yükseldi. Ciğer şuanda 52 ile 65 lira arasında. İşkembe 4 liradan 7 liraya kadar çıktı. Beyaz ciğer 2,5 liradan 4 liraya çıktı. Fiyatlar yüksek şu anda” açıklamasını yaptı.

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