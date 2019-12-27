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  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 08:34 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa Kavşağı-Yıldırım Kavşağı 8-9'uncu kilometrelerinde bulunan İsmetiye viyadüğünde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Mahallesi katılım kolunda İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35'inci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar-Tokat yolunun 49-50'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12'inci, Konya-Ereğli yolunun 58-69'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24'üncü kilometreleri arasında Tosya Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ulaşım yol durum bülteni

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