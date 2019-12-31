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  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 08:26 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 8-9. kilometrelerindeki İsmetiye viyadüğünde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Niksar-Tokat yolunun 49-50. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32, Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum yol durumu

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