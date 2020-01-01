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  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 08:59 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Alanya-Gazipaşa yolunun 8. kilometresindeki heyelan riskine karşı Gazipaşa yönünde tek şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolu üzerinde sürdürülen yapım, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Turgutlu-Saruhanlı kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Milas-Bodrum yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 14. kilometresi Ankara-Konya yönünde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden iki kesimde de ulaşımda servis yolu kullanılıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yol, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde de köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle bu bölgelerde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Kozan-Adana yolunun 46. kilometresi Burnu mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle 46-48 kilometreler arasında ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde devam eden üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışması sürdürüldüğünden 31 Ocak'a kadar, 09.00-17.00 saatleri arasında, yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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