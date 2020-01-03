FİNANS
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 08:20 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde Devres Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresi (Ovit Dağı geçidi) trafiğe kapatıldığından, her iki yönde ulaşıma Ovit tünellerinden izin veriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması yürütülüyor. Bu nedenle yol ay sonuna kadar 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldiABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi
Türk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldıTürk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2020 memur ve emekli zam oranı

2020 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2020 memur ve emekli zam oranı

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Ankara'da boş tren raydan çıktı

Ankara'da boş tren raydan çıktı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli'nin yüzde 65’i tamamlandı

O süre 40 dakika iniyor!

ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

Türk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldı

Türk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.