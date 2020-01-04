Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşakları 13. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerinde (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Turgutreis-Bodrum-Güllük yolunun 21-24. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.