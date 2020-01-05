FİNANS
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bu bölümünde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle yolun bu bölümünde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyorHem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor
AK Parti’li vekil açıkladı! Süre uzatıldı!AK Parti’li vekil açıkladı! Süre uzatıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum

En Çok Okunan Haberler

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

AK Parti’li vekil açıkladı! Süre uzatıldı!

AK Parti’li vekil açıkladı! Süre uzatıldı!

Bakan duyurdu! İlk kez açılacak, sınavla alınacak

Bakan duyurdu! İlk kez açılacak, sınavla alınacak

Bakan açıkladı! 400 milyar doları geçti

Bakan açıkladı! 400 milyar doları geçti

İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Madeni paranın serüveni

Madeni paranın serüveni

Yargıtay'dan kadın çalışanları ilgilendiren kıdem ve ihbar tazminatı kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber

İnternet üzerinden alışverişin artması küçük esnafı kara kara düşündürüyor

Ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar

İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

Bakan Pekcan açıkladı! Yurt dışı proje büyüklüğü 400 milyar dolar barajını aştı

Bakan açıkladı! 400 milyar doları geçti

Sivas katmerine yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi!

Hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.