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  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 08:19 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Mengen yolunun 65. kilometresinde heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılırken ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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