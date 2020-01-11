FİNANS
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 08:39 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım işi nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım kolunda sağ şerit trafiğe kapalı bulunuyor.

Malkara-Şarköy yolunun 8. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde Devres Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde bulunan Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!
Borsa haftayı yükselişle tamamladıBorsa haftayı yükselişle tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karayolları, ulaşım,

En Çok Okunan Haberler

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Ekmeğe zam kararı iptal edildi

Ekmeğe zam kararı iptal edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül

Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı

Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı

Fındık ihracatında rekor artış

Fındık ihracatında rekor artış

85 metrekare atölyede başladı, şimdi dünyaya gönderiyor

Küçücük yerde başladı, şimdi dünyaya satıyor

Son dakika: Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı! İşte 'Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım hikayesi

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa haftayı yükselişle tamamladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.