Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşaklarında Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapımı nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım kolunda sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde yürütülen bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü izin veriliyor.

Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde üst geçit, Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit, Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.