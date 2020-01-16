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  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 08:34 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşaklarında Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapımı nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım kolunda sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde yürütülen bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü izin veriliyor.

Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde üst geçit, Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit, Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 59. kilometresindeki Sukavuşumu-2 Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle 09.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin Beşikdüzü-Trabzon yönünde bulunan güney tüpünde başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

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