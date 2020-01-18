Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Saruhanlı Kavşağı-Turgutlu Kavşağı 13. kilometresinde 27 Ocak'a kadar üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Kuşadası-Söke yolunun 11-12. kilometrelerinde yaya kaldırımı çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak geçekleştiriliyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 12-30. kilometrelerinde yol şevi temizlik, Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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