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  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Saruhanlı Kavşağı-Turgutlu Kavşağı 13. kilometresinde 27 Ocak'a kadar üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Ankara-Konya yolunun 14. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Kuşadası-Söke yolunun 11-12. kilometrelerinde yaya kaldırımı çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak geçekleştiriliyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12-30. kilometrelerinde yol şevi temizlik, Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteni,

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