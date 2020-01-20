Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerinde Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişinde alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki Çıralı Kavşağı mevkisinde heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.
Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerinde bölünmüş yol çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Milas-Bodrum yolunun 0-1. kilometrelerindeki Güllük Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
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