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  4. Karacabey Ovası'nda şiddetli yağış ekili alanları su altında bıraktı

Karacabey Ovası'nda şiddetli yağış ekili alanları su altında bıraktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk: - "Bir yılda yağan yağmurun 10'da biri 3-4 saatte düştü. Pompalar suyun tahliyesi için yetersiz kaldı. Böyle olunca taşkın meydana geldi"

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin suları, 2 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlik ile binlerce dönüm ekili tarım arazisinde su baskınlarına yol açtı.

İlçede, geçen hafta kırsal Şahinköy Mahallesi'ndeki pompa istasyonuna giren hırsızlar, Karadere ile Görecik Deresi arasında kalan sensörlü su tahliye pompalarının bakır kablolarını çalmak için kesti.

Elektrik panosuna da zarar veren şüpheliler, gece bekçisini fark edince kaçtı ancak tahliye pompaları devre dışı kaldı.

DSİ ekipleri sorunu giderip pompaları devreye aldıktan sonra geçen salı gecesi bölgede şiddetli yağış etkili oldu. Karadere'nin taşması ve pompaların yetersiz gelmesi nedeniyle, Karacabey Ovası'ndaki Şahin Mahallesi'nde lahana, pırasa, karnabahar ve soğan ekili arazileri ile yaklaşık 2 bin hayvanın bulunduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde su baskını meydana geldi.

Suyun 3 ayrı hattan Karadere'ye tahliye edilmesine başlandı. Karacabey Belediyesine ait iş makineleri ise tarım arazileriyle dere arasında set görevi gören yolu kazarak açtı ve tarım arazilerinde biriken suyu bu açılan kanallardan dereye yönlendirdi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tespiti yapılacağı öğrenildi.

DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ'ye ait pompaların salı günü itibarıyla çalışmaya başladığını ve saniyede 2 metreküp su atma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Aynı gün gece saatlerinde bölgede kuvvetli yağışın etkili olduğunu belirten Çelenk, "Bölgedeki başka bir dere olan Görecik Deresi saniyede 88 metreküp debiye ulaştı. Bir yılda yağan yağmurun 10'da biri 3-4 saatte düştü. Pompalar suyun tahliyesi için yetersiz kaldı. Böyle olunca taşkın meydana geldi." dedi.

- "Maddi ve manevi zararımız büyük"

Mahalle Muhtarı Sedat Bayır da su altında kalan arazinin hemen hemen hepsinin ekili olduğunu aktardı.

Tarlalardaki soğan, buğday, karnabahar, kelem ve pırasaların, hayvan yemlerinin zarar gördüğünü dile getiren Ün, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimiz mağdur oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler geldi. Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu aradı ve gereğinin yapılacağını söyledi. Bu durum 2-3 yılda bir başımıza geliyor. Yetkililerden yağmur yağmadan tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Maalesef bunu yaşıyoruz. Yazın derelerin ıslah edilmesi lazım, dere yatakları dolu. Bütün mahallenin geçim kaynağı bu tarım arazileri. Maddi ve manevi zararımız büyük."

Çiftliğin sahibi Serdar Ün, olay sebebiyle hayvanlarını çiftlikten çıkaramadığını, yemlerinin de zarar gördüğünü söyledi.

Belediye ekiplerinin çiftlikteki suyu tahliye ettiğini belirten Ün, "İki gündür hayvanlarımıza doğru düzgün yem veremedik. Hayvanlarımız zayıflamaya başladı. 300 bin lira civarında zararımız var." diye konuştu.

Çiftçilerden İlker Küm ise lahana ve karnabahar ekili yaklaşık 50 dönüm arazisinin sular altında kaldığı bilgisini verdi.

Küm, "Borcumuz var. Ne yapacağız bilmiyoruz. Elimiz kolumuz bağlandı. Yardım bekliyoruz. Su köye kadar dayandı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa, dere, Karacabey, karnabahar, Pırasa, su, Şahin Mahallesi, tarım arazi,

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