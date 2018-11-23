FİNANS

Karadağ'dan yabancı yatırımcılara vatandaşlık

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

Hükümet kararıyla 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamaya göre, belirlenen miktarı fona yatıran 2 bin yabancı yatırımcıya Karadağ pasaportu verilecek.

Karadağ'dan yabancı yatırımcılara vatandaşlık

Karadağ, ülkedeki kalkınma projelerine yatırım yapacak yabancılara pasaport verecek.

"Ekonomi vatandaşlığı" olarak tanımlanan uygulamanın 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe gireceği ve bundan 2 bin yabancı yatırımcının faydalanacağı bildirildi.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, üç yıl sürecek programdan yararlanmak isteyen yabancı yatırımcılarda aranan şartlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, yatırımcıların geldikleri ülkelerde herhangi bir hüküm giymemiş olması gerektiği, bu haktan yararlanmak isteyenler için üç ayrı paket oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, başkent Podgorica veya sahil şehirlerinde yatırım yapmak isteyenlerin 450 bin avro, ülkenin orta ve kuzey kesiminde yatırım yapmak isteyenlerin 250 bin avro, az gelişmiş bölgelerde yatırım yapmak isteyenlerin ise 100 bin avroyu belirlenen fonlara yatırması gerektiği aktarıldı.

Fonların, yatırımın yapılacağı şehirlerin belediyeleri tarafından oluşturulacağı ifade edilen açıklamada, yatırım ve projelerin ise bağımsız denetçiler tarafından değerlendirileceği vurgulandı.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, ekonomi vatandaşlığının ülkeye yatırımcı çekmek ve yeni istihdam sahaları açmak amacıyla yapıldığını belirterek, uygulamanın ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulduğunu kaydetti. KAYNAK:AA

PARTNERVajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...Vajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...
Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyunFiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun
Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karadağ vatandaşlık pasaport yatırım

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Dolar güne nasıl başladı? 23 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar güne nasıl başladı? 23 Kasım dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Albayrak: Enflasyondaki aşağıya doğru trendi çok daha güçlü göreceğiz

Bakan Albayrak: Enflasyondaki aşağıya doğru trendi çok daha güçlü göreceğiz

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.