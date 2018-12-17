Karadeniz’de ucuz hamside sona geliniyor

Karadeniz’de hamsi bolluğunda sona yaklaşıldı. Giresun Piraziz Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hamsi severlere çağrıda bulunarak, “Hamsinin en ucuz olduğu dönemde bol bol tüketsinler, çünkü 10-15 gün sonra 15-20 liraya kadar fiyatlar çıkabilir” dedi.

Hamsinin Samsun’dan başlayan kıyı yolculuğunun Ordu ve Giresun’dan sonra Trabzon kıyılarına kadar devam ettiğini ve bu dönmede avcılığın bol olduğunu belirten Arslan, fiyatların da bu bolluktan yararlandığını ifade etti.

“Şu anda da Trabzon’da avcılık daha fazla yapılıyor ve büyük ihtimal kıyıları takip ederek hamsi karşı kıyı ve Gürcistan'a geçecek” diyen Hamdi Arslan, “Buda şuna işrettir hamsi avcılığı 10-15 gün sonra çok az miktarlara düşebilir. Hamsi son bir aydır Karadeniz’de avlanıyor ondan önce gelen hamsiler Marmara’dan avlanıp tezgahlarda satılıyordu. Vatandaşımız onun için elini hızlı tutsun Karadeniz hamsisi yemek için. Fiyatlarda şu an makul bazı yerlerde kilosu 5 liradan satıldığını biliyoruz bu fırsat kaçmaz vatandaş bol bol tüketsin çünkü 10-15 gün sonra bu hamsi 15-20 lira civarına kadar çıkabilir” şeklinde konuştu.